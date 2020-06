Entrevistamos a Vetusta Morla

La entrevista de hoy no necesita presentación. En la cúspide de la escena alternativa española nos encontramos con Vetusta Morla, donde nos hablarán sobre su nuevo disco, MSDL – Canciones dentro de canciones.

Con este disco Vetusta Morla van un paso más allá de los clásicos o usuales planteamientos de un nuevo trabajo discográfico. La revolución ha sido tomar las canciones de su exitoso Mismo Sitio, Distinto Lugar (2017) para reinterpretarlas, transformarlas y grabarlas de nuevo, y así con ello, dotar a cada pieza y a la totalidad de la obra de una entidad nueva.

Llamamos a su batería David García “el Indio”, para hablar del álbum, de cómo están pasando esta cuarentena, lo que opinan de la situación musical actual y sobre el futuro de la banda.

“El disco responde a una necesidad creativa y a hacer algo diferente. Un ejercicio artístico como hemos hecho en otros trabajos, como cuando hicimos aquél concierto con una orquesta sinfónica donde re arreglamos las canciones desde otra visión”

¿Qué tal estáis llevando esta situación tan rara en la que nos encontramos actualmente?

Bueno, pues como todos, una situación extraña eso de estar tanto tiempo encerrados en casa. Con vaivenes emocionales y con mucha incertidumbre de lo que nos depara el futuro.

Nuevo disco y su correspondiente gira de presentación de pabellones por toda España. ¿Cómo ha afectado este mal sueño a vuestro trabajo?

Pues básicamente a que se ha cortado la gira de raíz, las fechas que nos quedaban las tenemos reubicadas en septiembre y octubre a la espera de ver cómo evoluciona todo para confirmar si vamos a poder hacerlas o si por desgracia hay que volver a moverlas, pero bueno, esperemos que todo vaya para adelante.

¿Creéis que la industria musical podrá levantarse después de este duro golpe?

Bueno, yo creo que sí. Este año casi en blanco que estamos sufriendo tanto festivales, como salas o los grupos va a hacer que haya un retroceso y un parón importante, que luego cuando se vuelva a arrancar cueste volver a alcanzar el punto en el que se estaba. ¿Verdad? Pero bueno, ya va habiendo algunos avances, pero habrá que ir viendo.

Lo normal sería esperar un nuevo disco lleno de nuevas canciones de Vetusta Morla, sin embargo, habéis decidido que este quinto álbum sea una re-imaginación de vuestro cuarto trabajo. ¿Cómo se os ocurrió esta idea?

La historia de este disco parte de un concierto muy especial que hicimos hace casi ya dos años. Fue el concierto de los Veranos de la Villa de Madrid, que fue un par de meses después de la presentación Mismo Sitio, distinto lugar, en el bolo más grande que hemos hecho. Este otro fue sin anunciar, para solo 1.000 personas y quisimos plantearlo como una cosa diferente, dando una vuelta a las canciones del último disco. Queríamos replanteárnoslo desde otro formato musical y desde otro punto de vista, trabajando las canciones dándoles una vuelta de tuerca. La cosa salió muy bien, tocamos en un escenario circular, la gente estaba sentada alrededor en el césped y fue muy bonito. Nos gustó mucho mucho y pensamos en plasmarlo en un disco.

Desde el principio de Vetusta Morla, siempre que ha habido que hacer conciertos que por diferentes características no podían realizarse con el formato eléctrico y había que montar un formato alternativo, ha sido algo con lo que nos sentimos cómodos.

Desde un punto de vista artístico y creativo nos gusta trabajar las canciones y darles un aire diferente, jugando con ellas. Es algo que viene de hace muchos años. En todos los discos hemos tenido que hacer esos cambios de registro y con el nuevo álbum nos hemos quitado la espinita de grabarlo por fin.

Lo que estamos haciendo en esta gira además, es recuperar para el repertorio aparte de las del disco, todas aquellas canciones con las que ya habíamos trabajado en versiones diferentes, por lo que cerramos el círculo de una manera que nos hace mucha ilusión.

Supongo que es una noticia extraña, aunque artísticamente muy interesante, el anuncio de una re-imaginación del disco anterior. ¿Cómo fue el recibimiento por parte del público y sector musical de la noticia?

Yo creo que bueno, tenemos unos grandes seguidores y el disco espero que funcione bien. La gente sabrá apreciar el trabajo que hemos hecho, a pesar de que algunos se preguntan si no teníamos ideas para hacer nuevas canciones. Pero la verdad no responde a nada de eso, responde a una necesidad creativa y a hacer algo diferente un ejercicio artístico como hemos hecho en otros discos, como cuando hicimos aquél concierto con una orquesta sinfónica donde re arreglamos las canciones desde otra visión o como cuando adaptamos la banda sonora del videojuego Los Ríos de Alice.

Queremos mostrar cómo las canciones son dúctiles y como dice el título, hay canciones dentro de canciones. Un proyecto que nos iba a ocupar un espacio temporal concreto después de acabar esta gran gira. Después tendremos un descanso y ya pensaremos en nuevas canciones.

¿Tendrá una carrera larga o por el contrario ya estáis inmersos en nuevo material de Vetusta Morla?

Ahora mismo estamos inmersos en nuestras casas. Este disco queríamos trabajarlo en un espacio temporal corto, aunque ahora se ha aplazado por las circunstancias que hay, ya sabes.

Entiendo que lo que buscáis es darle un aire diferente al disco, pero no por ello dar a entender que estas canciones son mejores. Sin embargo, versiones como la de “Palmeras en La Mancha”, mejora a mi gusto respecto al álbum anterior. Como tratáis vosotros esta cuestión, ¿creéis que una misma canción puede ser mejorada o lo veis como trabajos independientes?



Son trabajos independientes. Hablar de que una es mejor que otra es algo arriesgado, sobre todo en temas creativos. Es como cuando alguien afirma quién es el mejor guitarrista o el mejor batería del mundo, pues dependerá de mil factores. Esas clasificaciones son un poco absurdas. Hay gente a quien le gustarán más unas canciones y otros otras.

¿Con qué canción te quedarías de este nuevo álbum?

Pues hay muchas que me gustan, la verdad. Me parece muy interesante lo que ha pasado con “Punto sin retorno”, cómo se ha quedado con ese contraste de las dos partes, una muy tranquila y la otra muy intensa. Me gusta también “Deséame suerte”, que ha quedado muy bonita. Todas tienen sus matices, algunas son más cercanas a la versión eléctrica. Estoy contento en general.

Respecto a la gira anterior, el espectáculo de pabellones cambia mucho por lo que he visto por redes sociales. ¿Qué novedades nos esperan en estos nuevos conciertos de Vetusta Morla?

Son conciertos planteados para hacerlos en pabellones o en espacios donde el público estuviera sentado. El espectáculo tiene un carácter que tiene que ver con lo teatral, incluso con la danza contemporánea, que para ello hablamos con Maral Kekejian, directora artística del festival Veranos de la Villa, para que coordinase toda la puesta en escena de esta gira para hacer algo especial. En ese sentido estamos muy contentos del resultado. Es algo diferente, muy coreografiado, más minimalista y alejado de un concierto tradicional para acercarse a una experiencia sensorial.

¿Tocareis solo temas de MSDL – Canciones dentro de canciones o habrá versiones de otros discos de Vetusta Morla?

Como te decía antes, el repertorio se ha complementado con canciones con las que en giras previas ya habíamos hecho este ejercicio de reinterpretación. Serán un par de horas y habrá canciones de todos los discos.

Actualmente sois uno de los grupos más queridos y venerados de la escena nacional, siendo queridos tanto por lo más jóvenes como por los más puristas. ¿Cuánta presión suma esto a la hora de encarar una nueva canción o proyecto?

No solemos pensar en esos términos, confiamos en nuestro saber hacer y la manera que tenemos de hacer música, porque sabemos que cuando todos aportamos nuestro granito de arena, salen cosas especiales que nos hacen sentirnos muy seguros con el resultado final.

Muchas gracias David y que San Juan no nos queme en su hoguera

Gracias a vosotros.