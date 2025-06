Escucha lo nuevo de Ethel Cain, ‘Nettles’

Ethel Cain hará doblete este año, ya que el próximo verano publicará su nuevo disco, que sigue al reciente Perverts (2025 Daughter Of Cain), artefacto con grabaciones de voz casi indistinguibles, drones, sintetizadores sosteniendo notas hasta el infinito, para muy cafeteros.

Como decimos, el 8 de agosto llegará Willoughby Tucker, I Will Always Love You, anunciado como la precuela de ese Preacher’s Daughter (2022, Daughters Of Cain), un disco del que acabamos de conocer su primer adelanto, «Nettles».

Cain declaró que «Nettles» se compuso aproximadamente al mismo tiempo que Preacher’s Daughter. «Esta canción y el último tema del disco se compusieron la misma semana, la primera semana que me mudé a la casa en Alabama donde terminé Preacher’s Daughter. Al igual que con Preacher’s Daughter (específicamente ‘A House in Nebraska’ y ‘Strangers’), escribí lo que esencialmente se convirtió en el principio y el final de la historia sin darme cuenta.

‘Nettles’ se convirtió en un sueño sobre perder a la persona que amas, pidiéndoles que te aseguren que no se hará realidad y que, en cambio, sueñes con todo el tiempo que pasarás juntos mientras envejeces codo con codo. De vez en cuando, se siente bien dejar atrás lo macabro y simplemente dejar que el amor sea».

Escucha ‘Nettles’ de Ethel Cain

Toma nota de las fechas de Ethel Cain

BARCELONA, Razzmatazz

Viernes, 7 de noviembre de 2025

MADRID, Teatro Eslava

Sábado, 8 de noviembre de 2025

LISBOA, LAV 1

Domingo, 9 de noviembre de 2025

Los tickets se pueden adquirir a través de lasttour.org.