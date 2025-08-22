Anna Von Hausswolff anuncia disco con colaboraciones de Ethel Cain e Iggy Pop

Llevábamos un tiempo sin noticias de Anna Von Hausswolff, desde que nos visitara hace tres temporadas para presentar All Thoughts Fly (2020) tras el que publicó un directo.

La cantante sueca anuncia nuevo álbum, Iconoclasts que se publicará el próximo 31 de octubre a través de YEAR001 y producido con su colaborador habitual, Filip Leyman.

Un trabajo que cuenta con la colaboración especial de Iggy Pop, quien prestó su voz al primer sencillo, «The Whole Woman», además de la reina del gótico sureño Ethel Cain, Abul Mogard y Maria von Hausswolff.

Sobre ella Von Hausswolff cuenta: «A veces necesitamos sumergirnos en las aguas más profundas y contener la respiración tanto como podamos. Una vez que llegamos a la superficie, podemos ver más allá de las nimiedades de la vida y decir solo la verdad. Esta canción de amor es un homenaje al hombre que sabe escuchar; es para la mujer que tiene la valentía de sumergirse».

Escucha ‘The Whole Woman’ de Anna Von Hausswolff ft. Iggy Pop