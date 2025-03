Ethel Cain nos visitará con nuevas canciones este otoño

Ethel Cain vuelve a nuestro país para desplegar su personal aura y repasar las canciones del reciente Perverts (2025 Daughter Of Cain), ese artefacto con grabaciones de voz casi indistinguibles, drones, sintetizadores sosteniendo notas hasta el infinito, en el que dejaba claro que no nos lo va a poner fácil.

Aunque quizá la noticia resida en que incorporará a su repertorio nuevas canciones, ya que ha anunciado Willoughby Tucker, I Will Always Love You, la precuela de ese Preacher’s Daughter (2022, Daughters Of Cain) que se publicará el próximo agosto. El nombre «Willoughby Tucker» les resultará familiar a algunos fans de Ethel Cain, ya que es el nombre del novio de primaria de la artista. Ya cantó sobre él y su relación en la canción de de su debut «A House in Nebraska».

Estará acompañada de la banda de shoegaze 9Million como teloneros en tres conciertos en la península este próximo otoño, con las ciudades de Barcelona, Madrid y Lisboa como protagonistas del despliegue de la artista de Tallahase, Florida.

Toma nota de las fechas de Ethel Cain

BARCELONA, Razzmatazz

Viernes, 7 de noviembre de 2025

MADRID, Teatro Eslava

Sábado, 8 de noviembre de 2025

LISBOA, LAV 1

Domingo, 9 de noviembre de 2025

La preventa de entradas comenzará el 26 de marzo y la venta general el 28 de marzo ambas a las 10h. Los tickets se podrán adquirir a través de lasttour.org.