Morrissey

Escucha una canción inédita de Morrissey, 'Happy New Tears'

Una vez concluido su tour europeo (consulta aquí la crónica de su concierto en Sevilla), Morrissey vuelve a la actualidad por compartir una de las dos canciones inéditas que acompañaron a su último disco en su versión deluxe en digital.

«Happy New Tears» la coescribió Alain Whyte en las sesiones de Make-Up Is A Lie, un trabajo algo irregular situado en «un territorio ambiguo donde Morrissey sigue siendo capaz de firmar algunos momentos de brillantez, aunque ya no siempre logre que el conjunto esté a la altura de lo esperado».

El nuevo tema forma parte de un disco que Morrissey registró entre enero y febrero de 2023 en los estudios La Fabrique, en Saint-Rémy (Francia), con Joe Chiccarelli como productor, en su quinta colaboración. A finales de 2024, el propio artista explicó que revisó el proyecto, descartó parte del material y añadió nuevas canciones.

«Happy New Tears» está disponible en plataformas digitales y acompaña a otro inédito más, «Hello Hell», también firmado junto a Whyte.

Escucha ‘Happy New Tears’ de Morrissey

Morrissey es cabeza de cartel del festival Darker Waves donde también actúan The Psychedelic Furs, Simple Minds, Adam Ant, Gary Numan, Soft Cell, Missing Persons, Modern English, the Motels, Christian Death, Bad Religion, entre otros.

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