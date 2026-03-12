Morrissey cancela su concierto de Valencia

Lo ha vuelto a hacer. Morrissey no actuará esta noche en Valencia según ha contado en un comunicado a través de su web:: “tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles y no pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía”.

De momento los conciertos de Zaragoza y Sevilla sigue en adelante

Hemos escrito mucho sobre sus cancelaciones: «Desde que empezara a girar con regularidad allá por 1991, ya sea por problemas de salud, hasta polémicas personales o razones logísticas, su historial de cancelaciones ha dejado una estela de frustración entre seguidores y promotores, que nos hacen preguntarnos cuándo será la siguiente. Si comparamos sus plantes con otros músicos, lo de Morrissey es un caso aparte. Si artistas como Bruce Springsteen o Madonna cancelan menos del 5% de sus fechas, él oscila entre el 25% y el 40% anual. Incluso colegas conocidos por su irregularidad como Fiona Apple, no se acercan a sus cifras».

Incluso hemos llegado a sugerir que quizá debería terminar con sus giras para siempresi no está -que realmente no está- capacitado para comprometerse con sus seguidores.