Nuevo avance para Morrissey, ‘Amazona’

Morrissey sigue sumando avances del que será su primer disco en seis años, el anunciado Make-Up Is A Lie, como te hemos contado antes conocido como You’re Right, It’s Time y antes también conocido como Without music the world dies, que se publicará el próximo 6 de marzo y ya puede reservarse.

Un disco inicialmente grabado entre enero y febrero de 2023 en los estudios La Fabrique, en Saint-Rémy (Francia), con Joe Chiccarelli como productor, en su quinta colaboración conjunta, que como aclaró a finales de 2024 terminó siendo revisado, parte del material se descartó y se grabaron nuevas canciones.

Ya hemos escuchado el tema que le daba título, además de «Notre-Dame». Ahora llega «Amazona», versión de un tema de Roxy Muic incluido en su disco Stranded (1973) y escrita por el guitarrista de la banda, Phil Manzanera junto a Bryan Ferry.

El nuevo adelanto de Morrissey cuenta con su nueva banda en la que Carmen Vandenberg toca la guitarra solista y la guitarra eléctrica; Jesse Tobias la guitarra acústica y eléctrica; Juan Galeano el bajo; Brendan Buckley la batería y Camila Grey los teclados.

Escucha ‘Amazona’ de Morrissey

Estas serán las canciones de ‘Make-Up Is A Lie’

«The Monsters Of Pig Alley»

«Headache»

«Make-Up Is A Lie»

«The Night Pop Dropped»

«You’re Right, It’s Time»

«Kerching Kerching»

«Zoom Zoom The Little Boy»

«Lester Bangs»

«Boulevard»

«Many Icebergs Ago»

«Amazona»

«Notre-Dame»

Próximos conciertos

JUEVES 12 DE MARZO – VALENCIA (PALAU DE LES ARTS)

SÁBADO 14 DE MARZO – ZARAGOZA (AUDITORIO DE ZARAGOZA)

LUNES 16 DE MARZO – SEVILLA (CARTUJA CENTER)

A la venta en la web de Primavera Sound.