Degusta Fest Armilla suma a Primal Scream, The Charlatans, Ash y más

Degusta Fest Armilla vuelve en 2026 tras el éxito de su primera edición (lee aquí nuestra crónica). Los próximos 15 y 16 de mayo el polígono de Fermasa en la localidad de Armilla, próxima a Granada, la música volverá a sonar acompañada de la mejor restauración.

El evento que aúna gastronomía y música, con una selección de bandas de aquí y de allá bien cuidada y lejos de la saturación o los solapes, completa su cartel con un apartado internacional de altura. Se suman los internacionales Primal Scream celebrando el 25 aniversario de su emblemátivo XTRMNTR, The Charlatans con disco nuevo bajo el brazo, los irlandeses Ash y la banda californiana Redd Kross.

Junto a ellos, propuestas de de nivel como La M.O.D.A. y los madrileños Los Coronas, que se suman al pop-rock inconfundible de Lori Meyers hasta el intimismo de ese folk tan particular de Carlos Ares, pasando por la energía desbordante de Hinds y la elegancia sureña de Vera Fauna.

Toma nota del cartel de Degusta Fest Armilla

Abonos ya a la venta

> Ticketday General Viernes o Sábado: 66€

> Ticketday VIP Viernes o Sábado: 99€

> Ticketday General Viernes o Sábado Infantil: 10€

> Ticketday VIP Viernes o Sábado Infantil: 12€

> Abono General: 99€

> Abono VIP: 170,50€

> Abono General Infantil (de 0 a 12 años, inclusive): 15€

> Abono VIP Infantil (de 0 a 12 años, inclusive): 18€

> Abono General adquirido con el Bono Cultural Joven: 0€ (Recuerda que tienes 200€ para disfrutar de conciertos y festivales, subvencionado por el Ministerio de Cultura, si naciste en 2007 y solicitaste el Bono Cultural Joven en 2025. Toda la info aquí)

Están disponibles a través de la web oficial www.degustafestival.es y en Ticketmaster.