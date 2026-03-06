Degusta Fest Armilla presenta el cartel gastronómico de su nueva edición

El Degusta Fest Armilla ha presentado el cartel gastronómico de su edición 2026 durante una premiere celebrada en el Teatro CajaGranada. El evento, que regresará los días 15 y 16 de mayo al recinto de Fermasa, volverá a combinar música en directo con alta cocina y contará como chef embajador con el gallego Pepe Solla, responsable del restaurante Casa Solla y poseedor de una estrella Michelin. La propuesta culinaria reunirá además a destacados cocineros como Ismael Abderrahaman (Albidaya), Juan P. Ortiz (Trescero), Cristian Puebla (Garden Plaza), Carlos Ferreiro (Los Arroces de Ferreiro) y Rocío Maldonado (Wild Food), junto a la oferta internacional del Grupo Habanera99.

Durante la presentación, los chefs ofrecieron un adelanto de algunas de las tapas que formarán parte del festival, desde una mazamorra de pipas con salmón especiado hasta brioche de panceta a baja temperatura, guanciale granadino, paella ibérica o un katsu sando coreano. La propuesta se completará con platos internacionales como sushi, hamburguesas, croquetas o postres, configurando una experiencia gastronómica diversa que acompañará la programación musical del evento.

Te recordamos que el festival contará con las actuaciones de Primal Scream celebrando el 25 aniversario de su emblemátivo XTRMNTR, The Charlatans con disco nuevo bajo el brazo, los irlandeses Ash y la banda californiana Redd Kross. Junto a ellos, propuestas de de nivel como La M.O.D.A. y los madrileños Los Coronas, que se suman al pop-rock inconfundible de Lori Meyers hasta el intimismo de ese folk tan particular de Carlos Ares, pasando por la energía desbordante de Hinds y la elegancia sureña de Vera Fauna.

Toma nota del cartel de Degusta Fest Armilla

Abonos ya a la venta

> Ticketday General Viernes o Sábado: 66€

> Ticketday VIP Viernes o Sábado: 99€

> Ticketday General Viernes o Sábado Infantil: 10€

> Ticketday VIP Viernes o Sábado Infantil: 12€

> Abono General: 99€

> Abono VIP: 170,50€

> Abono General Infantil (de 0 a 12 años, inclusive): 15€

> Abono VIP Infantil (de 0 a 12 años, inclusive): 18€

> Abono General adquirido con el Bono Cultural Joven: 0€ (Recuerda que tienes 200€ para disfrutar de conciertos y festivales, subvencionado por el Ministerio de Cultura, si naciste en 2007 y solicitaste el Bono Cultural Joven en 2025. Toda la info aquí)

Están disponibles a través de la web oficial www.degustafestival.es y en Ticketmaster.