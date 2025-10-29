Degusta Fest Armilla se presenta con Lori Meyers, Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El Degusta Fest Armilla 2026 arranca con fuerza anunciando sus primeras confirmaciones: Lori Meyers, Carlos Ares, Hinds y Vera Fauna, cuatro nombres que reflejan la diversidad sonora y el espíritu del festival que combina música, gastronomía y cultura.

El evento se celebrará los días 15 y 16 de mayo en Fermasa (Armilla, Granada) y promete una segunda edición marcada por la frescura del indie, el pop alternativo y las nuevas voces nacionales. Desde el pop-rock inconfundible de Lori Meyers hasta el intimismo de ese folk tan particular de Carlos Ares, pasando por la energía desbordante de Hinds y la elegancia sureña de Vera Fauna, el cartel reafirma la apuesta del festival por la variedad y la calidad, aún con la incógnita del plantel internacional que en vista de lo visto la pasada edición, seguro que sorprende.

Tanto la alcaldesa Loli Cañavate como el promotor Pepe Rodríguez subrayan el compromiso del Degusta Fest Armilla con el territorio, la cultura y la excelencia artística. El festival se consolida como una experiencia inmersiva que une música y alta gastronomía, con actividades desde el mediodía hasta medianoche y una cuidada atención a la sostenibilidad y la inclusión.

Abonos para Degusta Fest Armilla

Los abonos estarán disponibles a través de www.degustafestival.es y Ticketmaster con una oferta de lanzamiento muy limitada: solo 1.000 unidades o 48 horas, al precio especial de 75€ más gastos de gestión (82,50€). Una oportunidad perfecta para asegurar la entrada al festival al mejor precio. También estarán disponibles los Abonos Infantiles, destinados a niños y niñas de 0 a 12 años, por 15€ (gastos incluidos), así como entradas adaptadas para personas con movilidad reducida y acompañante.

Una vez finalizada la promoción de lanzamiento, el jueves 30 de octubre a las 12:00h se pondrán a la venta los Abonos Generales por 90€ más gastos de gestión (99 €) y los Abonos Infantiles por 15 € (gastos incluidos).

Además, los vecinos y vecinas de Armilla podrán disfrutar de un 10% de descuento sobre el Abono General (no aplicable al infantil), con un total de 200 entradas reservadas para empadronados, previa identificación en el padrón municipal.