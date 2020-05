Estrenamos Maskelyne, el tercer single de Antifaz

Antifaz es la identidad nueva que reviste al songwriter Vidal. El músico, nacido en Francia, de emigrantes andaluces, vivió el rock alternativo de las bandas del underground barcelonés antes de mudarse a Madrid. Las agrupaciones fueron del rock enloquecido de Paul is Dead hace más de una década, pasando por las investigaciones shoegaze y garajeras de un breve Vertical Chamber, hasta el folk claroscuro de In the Luminol, con un factor común de psicodelia entre todas: algo que nace de esa tendencia progresiva y ese gusto por dar el paso inesperado.

Ese color tinta igualmente sus LPs en solitario: Los discos Rosebud y Solaris producidos por Carles Delgado, los discos Fidelio y Tampopo producidos por Xisco Rojo, o Goliath, ese experimento Lofi en el que las tendencias expresionistas dejan entrar unos primeros juegos de modulación electrónica heredados de las obras de banda sonora que Vidal, paralelamente, realiza para obras de danza contemporánea o teatro.

Toda esta trayectoria hace que desde el sello discográfico QTZL se pongan en contacto con Vidal para formar parte de su nuevo catálogo.

La idea desde el principio fue producir 3 temas independientes entre sí, pero con un vínculo en común: una producción propia en la que la voz de Vidal tuviera un papel predominante.

Partiendo de una lista de composiciones a guitarra y voz de Vidal, se escogieron los 3 primeros releases de la nueva era del sello: “Blitzkrieg”, “Zona Cero” y “Maskelyne”. Un nuevo camino en el que el QTZL toma las riendas de la producción de sus lanzamientos, grabando en su propio estudio en el centro de Madrid, apostando por un sonido identitario y con Gorka como productor principal.

Los tres primeros singles de Antifaz ven la luz acompañados de unos vídeos enlazados entre sí, y dirigidos por Isam Alegre, Janel Torkington y Vidal/Antifaz (incluyendo animaciones del mismo realizadas entre otro material con obras plásticas del pintor SMOSS).

Ofrecemos hoy en primicia el tercer release de Antifaz: “Maskelyne”.

También puedes ver el resultado de los tres vídeos juntos de Antifaz aquí:

