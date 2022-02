Fantastic Negrito vuelve con ‘White Jesus Black Problems’

Fantastic Negrito tiene nuevo disco. El sucesor de Have You Lost Your Mind Yet? (2020) se publicará el próximo 3 de junio con el título de White Jesus Black Problems.

White Jesus Black Problems ha sido compuesto y grabado en la ciudad natal de Fantastic Negrito, la californiana Oakland, y se basa en la historia real de la abuela escocesa blanca de séptima generación del bluesman, “Abuela Vigor”, una sirvienta contratada que se casó con su abuelo esclavizado afromericano de séptima generación, “Abuelo Coraje”, en abierto desafío a las leyes racistas y separatistas de la Virginia colonial de la década de 1750.

Como adelanto ha lanzado la canción “Highest Bidder” con su correspondiente videoclip, que ha sido dirigido por Aerick Neal.

Gira de Fantastic Negrito

Vendrá a presentar el disco en directo este verano, con un tour que pasará por Valencia el día 14 de julio (16 Toneladas), Madrid el 15 (Independance Club) y Barcelona el 16 (Upload). Los conciertos de Madrid y Barcelona forman parte del ciclo SON Estrella Galicia.