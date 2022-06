Lana del Rey versiona a Father John Misty

A principios de año Father John Misty compartía un fragmento de Lana Del Rey versionando su canción “Buddy’s Rendezvous”, uno de los temas de su reciente álbum Chloë and the Next 20th Century.

Después de que fuera incluida en una edición limitada del álbum como un 7″ adicional, ha visto por fin la versión de la canción impulsada por el piano y acompañada por cuerdas y un saxofón. “Buddy’s Rendezvous” es la combinación perfecta para la estética retro y los aires de Lana Del Rey, y la química entre ambos es notable.

Escucha ‘Buddy’s Rendezvous’ de Lana del Rey

Coincidiendo con la versión, Father John Misty ha compartido el vídeo para la canción. Según comenta: “‘Buddy’s Rendezvous’ es un mundo en sí mismo. Es un lugar fuera del tiempo. Mi sueño para el video es que se entregue al poder de la canción. Un hombre sin nombre (interpretado por Craig Stark), recién salido de la cárcel y con mala suerte, se abre camino a través del paisaje fracturado de Los Ángeles para encontrarse con su hija (interpretada por Arrow DeWilde). Mientras tanto, lo acosan los recuerdos de una época más inocente. A pesar de sus dudas, su hija y su novio (interpretado por Gilbert Trejo) aceptan encontrarse con su padre y encuentran momentos de tristeza y chispas de ternura en la conexión que establecen”.

Disfruta del vídeo de ‘Buddy’s Rendezvous’ de Father John Misty