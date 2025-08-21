FKA twigs anuncia nuevo disco, EUSEXUA Afterglow

FKA twigs lanzó su esperado álbum EUSEXUA, una incursión en sonidos sensuales y clubbers del que comentamos: «se peca de un exceso de pirotecnia al abrazar muchos estilos musicales – que por sí mismo no es malo – pero acaba dejando la sensación de que a nuestra artista el disco se le ha ido de las manos, y por tanto no acaba de controlarlo por completo».

El mes pasado lanzó un nuevo sencillo titulado «Perfectly» (escúchala al final de esta noticia) y apareció en el tema de Yeat «Fly Nitë «. Ahora anuncia un nuevo trabajo, una vez terminada su gira:

«Estoy plena y plena, lista para dar a luz», dijo FKA twigs. «Se llama Afterglow, y mi labor de parto comenzará el próximo mes». Se confirma igualmente que Eusexua Afterglow «no es una versión de lujo, sino un álbum completamente nuevo».

Seguiremos informando.