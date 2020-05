Foals presentan documental sobre ‘Total Life Forever’

Foals publicaron dos discos este 2019. La banda de Yannis Philippakis lanzaban Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 en primavera y su continuación Everything Not Saved Will Be Lost Part Part 2, en otoño.

Estos días extraños, Foals han querido mirar al pasado para recordarnos lo que fue Total Life Forever, su segundo disco, publicado hace ya una década. Para celebrarlo han compartido con todos sus seguidores un documental de 20 minutos dirigido por Dave Ma.

Junto con el documental, la banda británica realizó un directo en Instagram junto a todos sus fans en el que contaban todos los secretos del álbum: