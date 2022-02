Foals están de vuelta con el single ‘2am’

Foals publicaron dos discos este 2019. La banda de Yannis Philippakis lanzaban Everything Not Saved Will Be Lost Part 1 en primavera y su continuación Everything Not Saved Will Be Lost Part Part 2, en otoño.

Los británicos regresarán en 2022 con un nuevo álbum, del que ya estrenaron “Wake Me Up”. Ahora llega “2am”, de la que comentan: “Una de las canciones más pop que jamás hayamos escrito. Se trata de ciclos repetitivos de comportamiento destructivo, con lo que creo que muchas personas pueden relacionarse, y ciertamente es una expresión de algo con lo que lucho”, dijo Philippakis sobre la canción. “Hay algo catártico en expresar ese sentimiento con esta música optimista que tiene una sensación de liberación y la esperanza de resolución”.

Escucha ‘2am’ de Foals

Foals estarán actuándo en la próxima edición del Mad Cool.