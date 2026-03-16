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Gluecifer presentarán Same Drug New High en cuatro conciertos en España

Los noruegos Gluecifer regresarán a España en este mes de marzo para presentar en directo su nuevo disco, Same Drug New High. En la gira propiciada por Last Tour, la banda de Oslo ofrecerá cuatro conciertos en salas de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia dentro de una gira que marca su vuelta con material nuevo más de dos décadas después de su último álbum.

Formados en 1994, Gluecifer se convirtieron en uno de los nombres fundamentales del rock escandinavo de finales de los noventa gracias a una mezcla explosiva de punk rock, hard rock y actitud Glam. Discos como Ridin’ the Tiger o Tender Is the Savage consolidaron su reputación como una de las bandas más sólidas del movimiento del aquel entonces nuevo rock escandinavo. No llegaron a la fama de otros grupos cohetaneos, como Hellacopters, The Hives, o Turbonegro, pero a ellos no parece importarles eso y siguen adelante, predicando su punk and roll.

Tras su separación en 2005, el grupo regresó a los escenarios en 2018 y desde entonces ha ido retomando la actividad hasta llegar ahora a Same Drug New High, un trabajo que recupera su sonido directo y guitarrero.

Las fechas confirmadas de la gira española son:

18 de marzo – Barcelona, Sala Apolo

19 de marzo – Madrid, Wagon

20 de marzo – Sevilla, Custom

22 de marzo – Valencia, Palau Alameda

Entradas aquí

En estos conciertos estarán acompañados por sus compatriotas The Good The Bad and The Zugly como banda invitada, formación que ya lleva años en los escenarios abriendo para Gluecifer.

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