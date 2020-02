Hablamos con Bluhauz sobre su primer single y su posible gira europea

Bluhauz, el guitarrista, cantante y compositor egresado de Berklee, lanzó su primer single como solista y prepara su desembarco en Europa.

Cualquier persona que alcanza un sueño como profesional tendrá como desafío encontrar nuevas motivaciones. Esto le sucedió al guitarrista y compositor Bluhauz cuando en 2014, tocó temas de Led Zeppelin frente al mismísimo Jimmy Page entre el público. Fue durante el homenaje que Berklee College of Music -de donde Bluhauz egresó- le realizó al legendario músico en la ciudad de Boston.

Radicado en Estados Unidos desde hace años, formó luego una banda junto a tres compañeros de Berklee que llamaron Stone Giant, con quienes publicó en 2015 un exquisito álbum homónimo donde descargaron toda su energía rockera y progresiva. El disco continuó con una gira por Norteamérica y Sudamérica que incluyó su participación en el festival de Lollapalooza de Argentina y de Chile en 2016.

En 2019, Bluhauz decidió explorar en el universo del blues e inició un proyecto solista. Ya lanzó su primer single, “Purify My Soul” con un videoclip dirigido por la cineasta Anne Gonodeo, y ahora se prepara para lanzar el álbum este año, que seguirá con una probable gira por Europa. Hablamos con él sobre esta y otras cuestiones.

Trato de mantener más pureza en las ideas

Si bien en las canciones de Stone Giant podíamos encontrar elementos del blues, en Bluhauz hay un acercamiento mucho más explícito al género. ¿Por qué tomaste esta decisión?

Trato de mantener más pureza en las ideas que se me vienen en relación al blues. No mezclo mucho los riffs con notas psicodélicas que no entran en la escala del blues. Mis solos de guitarra son más libres de expresión, y las melodías que canto son las que a mi me salen naturalmente, sin tener que filtrarlas ni modificarlas. Mi mayor inspiración y lo que realmente me apasiona tocar en la guitarra e imitar cuando soleo siempre fueron los sonidos de Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Stevie Ray Vaughan, Angus Young, etc. Y con Bluhauz busco conectarme plenamente con esta inspiración.

“Purify my Soul” incluso tiene un dance beat que pone a tu música en un escalón más arriba que el de mero homenaje al blues. Cuesta encontrar referencias en este sentido. ¿Te inspiraste en algunos artistas en especial?

Mi intención es mantener mi esencia del blues y rock a través de mis melodías, vocales, guitarras, riffs, solos, etc, pero implementando algo distinto al género fusionando con baterías más dance y bailables y bajos medio funk y movidos. Tengo esta visión desde hace mucho tiempo, pero nunca la llevé a la realidad como ahora. La evolución va a estar en seguir encontrando nuevos beats que hagan mover y bailar al blues rock. No sé si un artista específico me influenció. Siempre me atrajo la música electrónica y voy encontrando elementos de ese género para mezclar con mi sonido.

Tu nombre está estrechamente asociado a aquel concierto que Berklee realizó en homenaje a Jimmy Page y en el que tocaste covers de Led Zeppelin con el propio Page entre el público. ¿Cómo se hace para superar un hito tan importante?

Estuve muy involucrado en lo que fue todo ese momento histórico. Fui gran responsable de que esa ceremonia suceda y me metí mucho en la organización y dirección musical del evento. Pero tocar en el escenario con Jimmy Page en el público fue de los momentos más energéticos de mi vida y probablemente se quede conmigo para siempre. Es más, tengo un tatuaje en el brazo que representa ese momento. Cuando tenía 19 años y ni estaba en Berklee yo había conocido a Jimmy en Londres a través de unas situaciones personales. Cuando él vio cómo me apasionaba tocar, se abrió muchísimo y terminamos hablando por horas mientras me llevaba al aeropuerto. Después de ese momento me puse como meta volver a encontrarnos y así fue como gestioné su invitación a la ceremonia de Berklee en 2014. Superar ese hito importante será con algo relacionado a mi carrera, y si la vida me lleva algún día a tocar en lugares como Wembley o tocar con bandas grandes que admiro mucho. Pero tampoco busco superar ese hito, porque le tengo mucho respeto y cariño a un momento tan inspirador.

¿Qué podemos esperar de los próximos singles de Bluhauz?

Busco seguir explorando el sonido y la fusión del blues con los beats bailables. Mi segundo single se viene pronto y mantiene la esencia de “Purify My Soul”, pero un poco más hard rock y acelerado. En términos de letras y temáticas busco hablar de cosas importantes y que me muevan a un nivel espiritual. Me quiero sentir identificado cuando canto y toco mis canciones. También voy a hacer features con otros artistas y algunos covers de canciones conocidas que me gustan.

¿Qué proyectos tienes para futuras giras? ¿Tienes pensado venir a España?

Tengo muchas ganas de girar por todo el mundo y en donde sea que quieran escuchar Bluhauz. Tengo pensado visitar España ya que siempre le tuve mucho afecto y admiración al país. Tengo buenos amigos allá, algo de familia también y soy fanático del fútbol. Pronto los veré por allá para tocar en vivo, ver buen fútbol y comer una buena paella.

