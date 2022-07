Hugo Sellés publica un disco de versiones de Supertramp al piano

Hugo Selles es un pianista, compositor y productor que ha actuado en auditorios y conciertos de todo el mundo, recibiendo numerosos galardones. Nacido en Santander en 1988, comenzó a tocar el piano a los 6 años. Desde entonces ha recibido diferentes becas para completar su formación tanto en España como en otros países. Un etapa en la que ha tenido el privilegio de recibir consejos de una enorme cantidad de maestros, pianistas y compositores de renombre nacional e internacional.

El trabajo de Hugo Selles es variado y se sale de los cánones habituales en los músicos de formación clásica. Desde que debutara hace 10 años con su álbum Memories From a Cold Place, en el que combinaba el piano clásico con la electrónica ambiental, ha publicado veinte discos. El último, que vio la luz hace un par de semanas, es un homenaje al grupo Supertramp. Un disco de versiones con el sello propio del pianista, buscando sonidos diferentes y caminos secundarios. El álbum se titula Pianotramp y en él se incluyen clásicos como «Babaji», «Dreamer» o «Fool’s Overture» junto a otros temas menos mediáticos como «Know who you are» o la primeriza «Aubade and I Am Not Like Other Birds of Prey». A lo largo de sus cuarenta minutos de duración, se percibe la influencia de la grandiosidad del piano romántico de Rachmaninov o la delicadeza de Chopin, aunque también hay espacio para la improvisación y la experimentación.

A continuación puedes escuchar Pianotramp, el homenaje que Hugo Selles y su piano realizan al magnífico cancionero de la banda liderada en su momento por Roger Hodgson y Rick Davies.