Jack White emprende su particular cruzada contra Trump

Jack White no se corta un pelo y se suma a otros artistas como Bruce Springsteen, Taylor Swift, Kim Gordon o Neil Young en sus críticas a la gestión «peligrosa para Estados Unidos y para el mundo» de Donald Trump.

El pasado año, durante la campaña electoral se quejó de que Trump estaba utilizando «Seven Nation Army» en un vídeo promocional a lo que enseguida espetó: «Oh… ni se os ocurra usar mi música, fascistas».

Desde entonces, el que fuera líder de The White Stripes está arremetiendo contra las acciones del nuevo presidente norteamericano. Lo más reciente ha sido un post en sus redes sobre la decoración de la Casa Blanca:

«Mira lo asqueroso que Trump ha transformado la histórica Casa Blanca. Ahora es un camerino de luchador profesional vulgar, de hojas de oro y llamativo. No puedo esperar para el partido de UFC en el jardín delantero también, casi ha logrado la película «Idiocracia». Mira su asqueroso gusto, ¿le comprarías un coche usado a este estafador y mucho menos le darías los códigos nucleares? Una biblia de Trump bañada en oro se vería perfecta en esa manta con un par de zapatos Trump a cada lado, ¿no? Qué vergüenza para la historia americana. También en esta fotografía, un verdadero líder de una nación en un traje negro».

La respuesta de la Casa Blanca

Ante la polémica suscitada con el post y la respuesta del director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, que afirmó: «Jack White es un fracasado, un fracasado que publica tonterías en las redes sociales porque claramente tiene mucho tiempo libre debido a su carrera estancada. Es evidente que se ha estado haciendo pasar por un verdadero artista, porque no logra apreciar, y francamente, le falta el respeto, al esplendor y la importancia del Despacho Oval dentro de ‘La Casa del Pueblo'».

Ante el ataque Jack White contestó con otro post hablando del peligro de la administración Trump para EEUU y el mundo:

«Me educaron para creer que derrotamos al fascismo en la Segunda Guerra Mundial y que nunca volveríamos a permitirlo en el mundo. No siempre afirmo públicamente mis opiniones políticas, y como cualquiera no siempre conozco todos los hechos, pero cuando se trata de este hombre y esta administración no voy a ser como una de las minorías silenciosas de la Alemania de 1930. Este hombre es un peligro no solo para Estados Unidos sino para todo el mundo y eso no es una exageración, está desmantelando la democracia y poniendo en peligro el planeta diariamente, y a nosotros. A todos. Lo sé».

Y terminó con una cita del presidente Theodore Roosevelt: «Anunciar que no debe haber críticas al Presidente, o que debemos apoyar al Presidente, correcto o incorrecto, no sólo es antipatriótico y servil, sino que es moralmente traición al público estadounidense».