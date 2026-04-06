Jack White

Jack White comparte dos nuevas canciones: 'G.O.D. and the Broken Ribs' y 'Derecho Demonico'

Jack White regresa con sus primeras canciones desde 2024, cuando publicó NO NAME, el disco sin título que fue entregado como regalo a los seguidores que pasaron por las tiendas de su propio sello Third Man Records en Nashville, Detroit y Londres.

Después de esto, se animó a quienes lo habían comprado a ripearlo y a compartirlo. Un álbum que recupera el brío de sus tiempos al frente de The White Stripes y que finalmente tuvo su lanzamiento oficial.

El músico ha grabado y autoproducido “G.O.D. and the Broken Ribs” y “Derecho Demonico” junto a su actual banda, compuesta por el batería Patrick Keeler, el bajista Dominic Davis y el teclista Bobby Emmett. Ambos temas se publican en formato sencillo de 7 pulgadas y desconocemos si avanzan el que será si nuevo disco.

El lanzamiento coincidió con la sexta aparición de Jack White como invitado en Saturday Night Live como te mostramos en Instagram, donde compartirá programa con su amigo Jack Black. En breve arranca su gira europea sin fechas en nuestro país.

Escucha ‘G.O.D. and the Broken Ribs’ y ‘Derecho Demonico’ de Jack White

Jack White
21 de agosto de 2025
Jack White emprende su particular cruzada contra Trump
Jack White
15 de julio de 2025
Jack White anuncia un libro de letras
Jack White
18 de noviembre de 2024
Jack White estrena la canción inédita 'You Got MeSearching'
Jack White
2 de agosto de 2024
El disco sin título de Jack White tendrá lanzamiento oficial
Jack White
31 de julio de 2024
Jack White - No Name (Third Man Records)
Jack White
22 de julio de 2024
Jack White lanza disco por sorpresa y sin título
Jack White
15 de febrero de 2022
Jack White presenta el single que da título a su nuevo disco
Jack White
12 de noviembre de 2021
Jack White anuncia que publicará dos discos en 2022
Josele Santiago
6 de abril de 2026
Libro: Desde El Jergón, de Josele Santiago (Editorial Contra)
Weezer
6 de abril de 2026
Weezer están de vuelta con 'Shine Again'
Jack White
6 de abril de 2026
Jack White comparte dos nuevas canciones: 'G.O.D. and the Broken Ribs' y 'Derecho Demonico'
Lost Of The Lords
6 de abril de 2026
Lord Of The Lost actuarán en Madrid y Barcelona
Priest
6 de abril de 2026
Priest nos visitarán en mayo junto a Dead Lights
Full of Hell
6 de abril de 2026
Todo preparado para la gira de Full of Hell junto a The body
The xx
6 de abril de 2026
The xx regresaron a los escenarios por todo lo alto
Bleachers
6 de abril de 2026
'The van' es lo nuevo de Bleachers
U2
3 de abril de 2026
U2 celebra el Viernes Santo publicando el EP 'Easter Lily' por sorpresa
Quique Gonzalez
3 de abril de 2026
Quique González estrena canción para una banda sonora
CONVERGE
3 de abril de 2026
CONVERGE anuncian su segundo disco para 2026
Patti Smith
3 de abril de 2026
Libro: Pan de Ángeles. Memorias de Patti Smith (Lumen)
