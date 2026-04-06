Jack White comparte dos nuevas canciones: 'G.O.D. and the Broken Ribs' y 'Derecho Demonico'

Jack White regresa con sus primeras canciones desde 2024, cuando publicó NO NAME, el disco sin título que fue entregado como regalo a los seguidores que pasaron por las tiendas de su propio sello Third Man Records en Nashville, Detroit y Londres.
Después de esto, se animó a quienes lo habían comprado a ripearlo y a compartirlo. Un álbum que recupera el brío de sus tiempos al frente de The White Stripes y que finalmente tuvo su lanzamiento oficial.
El músico ha grabado y autoproducido “G.O.D. and the Broken Ribs” y “Derecho Demonico” junto a su actual banda, compuesta por el batería Patrick Keeler, el bajista Dominic Davis y el teclista Bobby Emmett. Ambos temas se publican en formato sencillo de 7 pulgadas y desconocemos si avanzan el que será si nuevo disco.
El lanzamiento coincidió con la sexta aparición de Jack White como invitado en Saturday Night Live como te mostramos en Instagram, donde compartirá programa con su amigo Jack Black. En breve arranca su gira europea sin fechas en nuestro país.