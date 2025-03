Japanese Breakfast – For Melancholy Brunettes [& sad women] (Dead Oceans)

Michelle Zauner, el alma responsable del proyecto Japanese Breakfast, saboreó las mieles del éxito con su anterior disco, Jubilee (Dead Oceans, Popstock!, 2021), en un año especialmente importante para ella. En ese mismo ejercicio publicó su primera autobiografía, Crying in H Mart, con bastante éxito en su sentida narración sobre la pérdida de su madre por cáncer o su conexión con sus raíces asiáticas. Tras un periodo tan agitado, se retiró a Corea del Sur para meditar y compuso la banda sonora de un videojuego. Cuatro años más tarde, regresa con un álbum conceptualmente abigarrado, que transita sutil y delicado evocando a Leda, Ícaro y Venus entre cuerdas y vientos que dan forma a diez canciones condensadas en apenas treinta minutos que se pasan en un suspiro, sugiriendo repetidas escuchas para evitar juicios apresurados.

Dichas referencias mitológicas vienen a sumar puntos en un aspecto lírico siempre trascendente en su discurso y que cobra aún más sentido vinculado a la belleza extática que emana de su preciosista colchón instrumental. Con esas premisas, se antoja natural sentir el pellizco que proyecta la pulsión orgánica de la inicial “Here Is Someone”, levantada entre rincones oníricos, o dejarse engatusar por la concreción melódica del single “Orlando In Love”, antes de que los tintes shoegaze de “Honey Water” traigan a Beach House y Slowdive a la mente y añadan tensión y nervio a la propuesta.

Grabado en los míticos estudios Sound City bajo la batuta del omnipresente y nuevo gurú del indie americano Blake Mills, esta nueva entrega de Japanese Beakfast ofrece una riqueza de sonido embriagadora, plagada de detalles y matices seductores, si bien cortes como “Mega Circuit” constatan la sensación de que aquí no vamos a encontrar sencillos con la pegada y la inmediatez de la pretérita “Be Sweet”, auténtico punto de inflexión en su carrera (al menos, en términos de repercusión). A cambio, estas nuevas composiciones brillan en su desnudez (“Little Girl”, “Leda”) y dejan claro que Zauner no se ha olvidado de cómo dar con hits con un ojo en la radiofórmula de un mundo ideal (“Picture Window”). El dueto con el actor Jeff Bridges en ese desarmante ejercicio de country-rock que es “Men In Bar”, un cruce perfecto entre el “Ruby Don’t Take Your Love To Town” de Kenny Rogers y el “Henry Lee” de Nick Cave con PJ Harvey, es otro gancho en un trabajo sin fisuras y sin grandes sobresaltos, que funciona como un conjunto y que hace guiños a hallazgos del pasado (esa percusión tan Spectoriana de “Winter in L.A.”) sonando todavía personal y evitando caer en clichés revisionistas.

El recorrido por los distintos paisajes aquí planteados, dibuja un reposado paseo por sus insinuantes recovecos como contexto ideal para sumergirse en sus múltiples virtudes, las mismas que reivindican el criterio artístico frente a la tentación de dejarse llevar por la ola de popularidad atesorada en su reciente pasado y que deben llevarnos a aplaudir aún más si cabe, este valiente paso adelante en su trayectoria.

Escucha Japanese Breakfast – For Melancholy Brunettes [& sad women]

For Melancholy Brunettes (& sad women) de Japanese Breakfast

Pásate a Amazon Music Unlimited con la oferta de Muzikalia.