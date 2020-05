Joan As Police Woman – Cover Two (Sweet Police LLC)

La trayectoria de Joan Wasser (Joan As Police Woman) es como los buenos vinos fermentados en barrica de roble. Este símil viene a constatar que su música está macerada con calma, y así siempre debe ser si alguna vez quiere esa música trascender a las modas, o simplemente a las coyunturas del momento. Más de una década la abalan como una compositora que sabe manejar a la perfección los resortes de la canción de autor, iluminando un cancionero de gran calado emocional y de giros inesperados delimitando los contornos, tan complicados, de una atemporalidad que muchos persiguen, pero solo se le otorga a la gente con talento. Joan lo tiene.

Tras el fantástico Damned Devotion (2018)-para el arriba firmante su mejor disco hasta la fecha-llega con la segunda parte de su particular recorrido por los temas que han moldeado su gusto por la música. Ya hizo lo mismo en Cover (2009) donde una portada que enseñaba un culo y unas manos a punto de abrirlo escondía primorosas reinterpretaciones de canciones de Jimmi Hendrix (“Fire”), David Bowie (“Sweet Thing”) e incluso de Public Enemy (“She Watch Channel Zero”).

Valía la pena volver a deconstruir temas ajenos. Esta vez tira de nuevo de canciones – sin redundar en temas demasiado trillados- que ella sabe llevar a su terreno de cantautora de visión panorámica y de altos vuelos. Versionar el “Kiss” de Prince puede llegar a ser tan lesivo como escuchar cada día el “Resistiré” estos días, pero no, ella conduce el tema por terrenos blues, con la complicidad de un rasgueo de guitarra, un piano, y un sinte dialogando con la mayor de las sutilezas.

Porque versionar temas es un tema escurridizo. Si no tienes nada que ofrecer a la pieza original mejor hacer mutis por el forro. Por eso llevar “Spreed” de Outkast a terrenos más volátiles, casi impresionistas, puede ser una gesta quimérica. Aquí supera la prueba sustituyente la sincopa nerviosa 4×4 y el swing jazzy, por unas texturas más volátiles y líquidas con la ayuda vocal de Meshell Ndegeoncello. En “Under Control” de los sobrevalorados The Strokes, Joan la encara mirando al frente, segura al piano, y supera con creces a la original -tampoco era tan complicado revitalizar un tema así- con esa sensibilidad especial que la acerca al pathos de Joni Mitchell. Una delicia que junto a la versión de “Life’s What You Make It de Talk Talk bastante respetuosa con la original, es de lo mejor de un lote de notable.

Escucha Joan As Police Woman – Cover Two