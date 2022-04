Joana Serrat lanza un single con dos nuevos temas

Joana Serrat estrena “I Still Believe In You / Under This Bridge”, un single que incluye dos nuevas canciones, y que se publica en formato vinilo de 7″ y en digital a través de Great Canyon y la discográfica inglesa Loose Music.

De esta manera, Joana Serrat añade un inmejorable epílogo a Hardcore From The Heart” (2021, GCR/Loose), segundo mejor disco nacional en nuestra revista.

Joana explica así el contenido de su nuevo single. Del tema que compone la cara A “I Still Believe In You”, afirma que: “Soy una gran fan de The Byrds, y en particular de la música de Gene Clark y Chris Hillman. Durante el confinamiento, mi pareja no paraba de poner el álbum Running de The Desert Rose Band y cada vez que sonaba I Still Believe In You sentía una punzada en el estómago. También sentí apego por las diferentes capas de interpretación que ofrece la canción. Ese es uno de los aspectos que hacen grande a una canción, cuando tienen su propio universo privado pero te ofrecen espacio para identificarte con ella y hacerla tuya. Veo en ella como una mezcla de sentimientos, como un juramento muy íntimo que contiene la oscuridad, la profundidad y la superficialidad de la existencia humana. Así que pensé: ‘¿Cómo de guay sería versionarla? ¡Esta canción es la canción pop perfecta!’. Así que la adapté al sonido de mi actual álbum, Hardcore From The Heart, y aquí estoy presentándosela al mundo”. El vinilo, limitado a 100 copias, sólo podrá adquirirse a través del Bandcamp de Great Canyon Records y en sus conciertos.

Escucha ‘I Still Believe In You’ de Joana Serrat