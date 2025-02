Joe Crepúsculo – Museo De Las Desilusiones (El Volcán Música)

“Hijoputa el que no baile”. Así de contundente se expresa en uno de los versos de “Fiesta de Disfraces” Joe Crepúsculo en el que es su onceavo Crespúsculo, y para quien esto suscribe, su mejor conjunto de canciones desde Supercrepus II (2020).

Hace unos días leíamos en sus redes sociales Crepus escribía: “Hace unos días salió mi MUSEO DE LAS DESILUSIONES, que creo que debe ser el décimoypico disco, no lo sé porque dejé de contarlos a partir del décimo. Sé que son muchos y asumo que pueda ser un tanto pesado queriendo conjurar continuamente vuestra atención. Pero siendo sincero creo que lo hago para mí porque de alguna manera hacer canciones me llevan a saber quién soy y porque me gusta hacer canciones. Sí, hacer canciones es lo que más me gusta.” Pues eso, el mago del tecnopop del Baix Llobregat tiene claro que la música es un medio como cualquier otro para vehicular sus anhelos y frustraciones, y si puede ser bailando mejor.

Como narra en “Bailar y Llorar” a ritmo de tecno – tema que abre su Museo De Las Desilusiones (El Volcán Música, 2025) – “el tiempo cura el dolor/no tengo miedo a ser yo/ahora sólo quiero bailar y llorar”, las penurias de la vida se torean mejor en una pista de baile o en una habitación con la música a todo volumen. De nuevo con la producción de Aaron Rux, aquí hay temas confesionales donde la parodia y la poesía de lo cotidiano se conjuran a la perfección.

“Enamorado De Tu Reverb” canta con su tono destartalado sobre rupturas amorosas y sus contradicciones, esas que consiguen trastocar nuestro día a día. Como si de una canción digna de San Remo, “Jessica” es pop con ecos yé yé que encandila; las resacas de sus fiestas makineras y su gusto por el eurodance se emplazan en “Karaoke Español”, y es otro himno lleno de nostalgia y de vivir el presente, mientras que en “Hey” se pone los ropajes de un Jacno de extrarradio. Acaba el disco con la balada “Dejadme En Paz” en la que una tonada tocada con sintetizador acaba enredándose entre neblinas épicas y un estribillo para corear mechero en mano.

El universo Crepus es escurridizo y cada vez da más miedo reflejarse en sus canciones.

Escucha Joe Crepúsculo – Museo De Las Desilusiones