King Rat lanza disco benéfico a favor de la salud mental

King Rat es el proyecto musical de Marcos Ruiz, un músico independiente de Benidorm. Con su música lucha por dar visibilidad a los problemas de salud mental que buena parte de la población padecemos, incluyendo al propio Marcos. “No me avergüenza contar que he intentado suicidarme. Al revés, creo que me empodera poder contar mi historia y decir que soy un superviviente“, dice el cantante.

King Rat ha publicado hace unos días su primer EP, un álbum titulado Mental Health. Un disco desarrollado totalmente de forma casera, a través de la compra de beats por Internet. Desde su casa y con el dinero que gana de la limpieza de pisos vacacionales, el joven cantante ha podido crear poco a poco las canciones que componen un disco con sonidos mezcla del rock alternativo y el indiepop. Un disco que, como su propio nombre indica, incluye 6 canciones que tratan de visibilizar cómo se siente una persona con problemas de salud mental. Marcos se centra principalmente en el TLP: “En un día puedes estar bien y mal 30 veces, porque todo te afecta demasiado. Ahora lo llevo mejor, pero esto ha sido algo que, obviamente, me ha llegado a afectar en mi día a día”. Estas canciones intentan, según su autor, dar voz a mucha gente que no sabe cómo expresar lo que siente al atravesar por una crisis de salud mental.

Además de las buenas intenciones, King Rat también presenta hechos. Mental Health es un EP benéfico que fue subido a plataformas digitales el pasado día 10, coincidiendo con el Día de la Salud Mental, y que puede descargarse o adquirirse en formato físico. Los ingresos generados serán destinados a AFEM (Asociación de Familiares y Enfermos Mentales) de la Marina Baixa, centrada en mejorar la vida de enfermos y familiares.

El disco puede escucharse a través de Spotify, o adquirirse (3€ en digital, 5€ en formato físico) en la página de Bandcamp de su autor. También está en la tienda de Apple: https://music.apple.com/es/album/mental-health-ep/1532677764