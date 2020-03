Koko-Jean & The Tonics: breve pero enérgico pisotón de R&B

En 2018 os contábamos que la banda The Excitements y su cantante durante 10 años, Koko-Jean Davis, separaban sus caminos. Justo un año antes, la otra banda en la que cantaba Koko-Jean se había tomado también un descanso. Koko-Jean & The Tonics surgieron en Barcelona, en 2014, con Koko-Jean Davis al frente junto a Víctor Puertas (Hammond B4), Anton Jarl (batería) y Dani Baraldes (guitarra eléctrica). Fue una aventura intensa pero relativamente breve, puesto que, como os contábamos, en 2017 cesaron momentáneamente su actividad.

Suponemos que la marcha de Koko-Jean de The Excitements sirvió para relanzar a The Tonics. A finales del año pasado anunciaban su regreso y se metían en el estudio, de donde han salido con un EP llamado Hair Whip (Do The Do). Un álbum breve, con solo 4 canciones, publicado por Buenritmo y producido por el músico, productor y experto en R&B Dani Nel.lo. A la venta desde el pasado mes de febrero, en Hair Whip la banda nos muestra algunos de los hits que han hecho saltar y gritar a sus fans en los conciertos que han dado hasta la fecha. El EP vino anticipado, unas semanas antes, por ese excelente single que es “Bus stop” que desde hace poco cuenta también con vídeo.

Cuatro canciones que desprenden la habitual energía a la que nos tiene habituada la incendiaria vocalista, espléndidamente acompañada en esta banda por músicos con experiencia y gusto por el R&B. Sí, el R&B y el rock and roll tienen ya sus años, de hecho pronto cumplirán un siglo, pero hay bandas como Koko-Jean & The Tonics que demuestran que todavía puede hacerse algo fresco y excitante usando los mimbres clásicos de todos conocidos.

Aquí os damos la oportunidad de comprobarlo. Escucha en Spotify el primer álbum de Koko-Jean & The Tonics: Hair Whip.

