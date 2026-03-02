Lo último:
Bienvenido a los 90
NoticiaPodcast

Manuel Cabezalí – Producciones 2025 en ‘Bienvenido a los 90’

Redacción MZK

Como cada año, el músico y productor, Manuel Cabezalí pasa por el programa para hablar de las producciones realizadas en 2025 y descubrirnos a Monstruo Laberinto, su nuevo proyecto.

Suenan:

01 Monstruo Laberinto – Humo Humano
02 Henko – Gankeo
03 Ginebras – Mi Diario
04 Rufus T Firefly – Ceci n’est pas une pipe
05 Marisol PJ – Stories
06 Parfavar – Respirar
07 Vermú – Los zagales
08 Elem – Mis Dias raros
09 Sex Sodio Sullivan – La villa de los herreros

También te puede gustar

Azkena Rock Festival

Azkena Rock 2024 arranca con Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow, Arde Bogotá y más

Redacción MZK
Afkar foto

Estrenamos el nuevo videoclip de Afkar para su tema «Unfollowme»

Redacción MZK

Nuevo single de Ian McCulloch

Manuel Pinazo
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien