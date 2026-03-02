Manuel Cabezalí – Producciones 2025 en ‘Bienvenido a los 90’

Como cada año, el músico y productor, Manuel Cabezalí pasa por el programa para hablar de las producciones realizadas en 2025 y descubrirnos a Monstruo Laberinto, su nuevo proyecto.

Suenan:

01 Monstruo Laberinto – Humo Humano

02 Henko – Gankeo

03 Ginebras – Mi Diario

04 Rufus T Firefly – Ceci n’est pas une pipe

05 Marisol PJ – Stories

06 Parfavar – Respirar

07 Vermú – Los zagales

08 Elem – Mis Dias raros

09 Sex Sodio Sullivan – La villa de los herreros