Manuel Cabezalí – Producciones 2025 en ‘Bienvenido a los 90’
Como cada año, el músico y productor, Manuel Cabezalí pasa por el programa para hablar de las producciones realizadas en 2025 y descubrirnos a Monstruo Laberinto, su nuevo proyecto.
Suenan:
01 Monstruo Laberinto – Humo Humano
02 Henko – Gankeo
03 Ginebras – Mi Diario
04 Rufus T Firefly – Ceci n’est pas une pipe
05 Marisol PJ – Stories
06 Parfavar – Respirar
07 Vermú – Los zagales
08 Elem – Mis Dias raros
09 Sex Sodio Sullivan – La villa de los herreros