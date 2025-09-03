La PlayList Emergente de la Semana
En coordinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita con nuestra PlayList Emergente de los miércoles. Una ya veterana sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de The Radio Addicts, Komodo García, Cuqui, Ouineta, Miragüano, Nina Raku y Muñeca Rusa.
The Radio Addicts – Scroll my life away
The Radio Addicts es un jovencísimo grupo británico formado por Luke (14 años), Daniel (14 años), Vincent (12 años) y Jonathan (11 años). En su breve vida ya se les ha comparado con grupos como Buzzcocks o los primeros Manic Street Preachers. A finales de noviembre publicarán su primer EP, MMXXV. Un disco del que de momento nos han avanzado esta canción titulada «Scroll my life away».
Komodo García – Anclado en ese atardecer
Komodo García es un grupo mallorquín formado por Álvaro Vigara (teclados y voz), Bernat Amengual (batería), Pablo Debaecker (guitarra) y Aleix Pizà (bajo). Tras debutar hace un año con el EP Antes de las Seis, en pocas semanas lanzaran su continuación, un segundo EP titulado Septiembre. Como tercer adelanto, a principios de agosto vio la luz «Anclado en ese atardecer», una canción que habla de romper con la tiranía de las pantallas y disfrutar de lo que nos rodea.
Cuqui – Ningún día
Cuqui es el proyecto solista del argentino Lucas Peker, un músico con formación clásica que previamente ha pasado por diferentes grupos. Junto a Emilio Clerici, músico y productor radicado en Buenos Aires, publicará dentro de poco su primer disco, Malcriado. A principios del verano lanzó como avance una canción titulada «Ningún día». Un himno al desamor que evoca ese momento en el que no queda más remedio que enfrentar la realidad de un amor no correspondido.
Ouineta – Last night
Ounieta es una joven artista catalana de fulgurante ascensión en los últimos meses. A principios de año ya pasó por nuestra PlayList Emergente para presentarnos su sencillo «Fatal, fatal». Hoy regresa a nuestra lista con «Last night», un tema de pop electrónico producido por Juan Feduchi. La canción nos muestra la cara más desenfadada y a la vez visceral de la cantante, capturando la esencia de una noche en la que todo se acelera y se pierde la noción del tiempo.
Miragüano – Vajü
Miragüano es un grupo formado en Madrid a finales de 2022 del que ya te hemos hablado en varias ocasiones en nuestras secciones de emergentes. Este mismo año ya pasaron por nuestra PlayList Emergente con el segundo avance de su primer álbum, producido por Carlos Hernández Nombela. El cuarto sencillo del disco salió hace escasos días, se titula «Vajü» y es una canción con influencias del Britpop que habla de alguien que se aparta del camino correcto y encuentra una figura redentora.
Nina Raku – Campo de relámpagos
Nina Raku es una joven artista malagueña que debutó a principios de este año con el sencillo «Dos cucarachas». Una canción de la que ya te hablamos en su momento en nuestra sección Emergentes MZK. Hoy compartimos otra de sus canciones, «Campo de relámpagos», nuevo avance del que será su EP de debut. Producido por Juan Sueiro, el nuevo sencillo de Nina Raku llega acompañado de un vistoso vídeo de Fierro con dirección de Jorge Acanto.
Muñeca Rusa – Viernes sin ti
Muñeca Rusa es un grupo formado a finales de 2023 en Gijón. El proyecto está integrado por músicos con experiencia en otras bandas. Su estilo combina punk emocional, indie alternativo y britpop. Actualmente trabajan en su primer álbum, del que ya han avanzado algunas canciones. Una de ellas, «Viernes sin ti», vio la luz a principios del verano. La canción se presentó con un videoclip dirigido por Pablo Rionda y rodado en el mítico local Bola 8 de Gijón.
Escucha estas y otras propuestas, en nuestra lista Emergentes MZK