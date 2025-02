La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, nos disponemos a compartir nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros la música de Roserona, Siameses, Carmen y María, Ouineta, Guada, Aló Presidente y Aurehl.

Roserona – Potser som (con Socunbohemio)

La artista catalana Roserona publicó a principios de mes «Potser som», una canción íntima y sensible que cuenta con la colaboración de Socunbohemio. «Potser som» es el segundo adelanto de su próximo disco Caro Diario y se presenta con un vídeo grabado en el espacio de creación artística Vida For Musicians. Roserona estará presentando su nuevo trabajo el 21 de marzo en la Sala Jamboree de Barcelona (entradas aquí).

Siameses – Lo nuestro

Siameses es un grupo granadino que, tras pasar por varios cambios de nombre y formación, se está labrando un hueco en la escena del indie rock en castellano. En abril lanzarán un álbum del que hace un par de semanas avanzaron la canción «Lo nuestro». Una canción que combina las guitarras con ritmos bailables y que muestra influencias que van desde Editors o Lori Meyers hasta ciertos elementos procedentes del post rock.

Carmen y María – No te toca

Carmen y María es un dúo catalán-mallorquín. Dos chicas que se conocieron estudiando música, que tenían ya preparados sus respectivos y que, al final, decidieron unir fuerzas en este proyecto que combina el soniquete flamenco de Carmen y el groove soul de María. Esta última parte, la más soul, es la que domina en «No te toca», una canción que trata el tema duro de los abusos sexuales y las heridas que dejan en quien los sufre.

Ounieta – Fatal, fatal

Ounieta es una joven artista catalana con una rápida trayectoria ascendente. Sus sencillos de los últimos meses ya cuentan sus reproducciones por centenares de miles, y ha conseguido ser finalista en los premios Enderrock a Mejor Artista Emergente. Aquí os traemos su último sencillo, «Fatal, fatal», una desmitificación de las relaciones románticas en clave de pop futurista.

Guada – Amor esdrújulo

Guada es una artista hispano-argentina que publicará en marzo un disco titulado Algo Familiar. Antes nos ha presentado algunas canciones, incluyendo una colaboración con Ismael Serrano. La más reciente, último adelanto antes del lanzamiento del álbum, es «Amor esdrújulo». Una canción de amor dedicada a su pareja y al amor en general.

Aló Presidente – El lado equivocado

El grupo murciano Aló Presidente publicó hace unos días «El lado equivocado», nuevo avance del que será su primer álbum. Un disco que verá la luz esta primavera y que ha sido grabado con Paco Loco. «El lado equivocado» es un alegato a favor de las causas perdidas, una urgente invitación a ir a la contra y defender al bando que sabes de antemano que está condenado a la derrota.

Aurehl – Yellow shoe ghost

Aurehl es un dúo de dream pop procedente de Barcelona. Aunque ya hace unos años que te venimos hablando de ellos en nuestra sección 7 Minutos y en la PlayList Emergente, todavía no habían publicado su primer álbum. Un LP que finalmente verá la luz en breve con el título The First Ghost on Eris. Su primer avance es «Yellow shoe ghost», un hipnótico tema que bebe tanto de Stephen King y el cine fantástico como del sonido de Beach House o Goldfrapp.