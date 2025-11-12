la playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Daphne, B de Rubia, Alizza, Era Paraíso, Julie Aiello, Daniela Galhoz y Gris Futuro.

Daphne – Madre

Daphne es un dúo de rock formado por Marcos Cabello (bajo) y Jesús Rivera (batería). Aunque ya llevan unos años de trayectoria, han esperado hasta 2025 para publicar su primer álbum. Un disco titulado Tensión grabado en Neo Music Box Studios junto a José Caballero, productor de bandas como Shinova, Kitai o Arde Bogotá. Como avance, hace unas semanas publicaron el sencillo «Madre», una canción que narra la compleja relación de Marcos con su madre.

B de Rubia – Qué va a ser de mí

B de Rubia es un grupo de Requena (Valencia) formada hace apenas unos meses. Sus integrantes son Lucía Gorbe (voz), Héctor Martínez (guitarra solista), Roberto Martínez (guitarra rítmica y coros), Enmascarado (bajo) y Alex Rayder (batería). En su poco tiempo de vida han publicado ya tres sencillos. El último de ellos, lanzado hace un par de semanas, se titula «Qué va a ser de mí». Una canción contundente y cañera cercana al punk rock.

Alizza – Florecer

Alizza es una artista madrileña que en su música fusiona sonidos del pop alternativo y R&B contemporáneo. Hace pocos días lanzó un sencillo titulado «Florecer», el primero en castellano de su carrera. Un tema optimista y pegadizo que canta a la superación de malas épocas y al aprendizaje de ver la vida con otros ojos menos pesimistas. Alizza inicia con esta canción una nueva etapa cuyo concierto de presentación tendrá lugar el 31 de enero en la Sala Siroco de Madrid, como parte del festival Inverfest. Entradas aquí.

Era Paraíso – Móstoles-El Soto

Era Paraíso es un grupo madrileño formado en 2021 cuyos integrantes son Jaime (voz y guitarra), Alejandro (batería), María (bajo), Daniel (guitarra), Adrián (teclados) y Juan (sintetizador). Actualmente se encuentran preparando un disco que verá la luz a principios de 2026. Como avance, hace unos días publicaron la canción «Móstoles-El Soto», un tema de guitarras afiladas, ritmo contagioso y un potente estribillo.

Julie Aiello – Rutina

Julie Aiello es una artista argentina que se dedica a la música desde pequeña. Tras unos años liderando el grupo Harén, en 2022 inició su proyecto solista. Hace unas semanas publicó su primer álbum en solitario, Fuera de Época. El disco tuvo varios sencillos de adelanto, entre ellos una versión del mítico «Be my baby» de The Ronettes. El último de ellos salió hace algo más de un mes y se titula «Rutina». Una canción sobre el hastío en el trabajo que llegó acompañada de un vídeo dirigido por Ramiro Carrera y realizado por Ay! Audiovisuales.

Daniela Galhoz – Partes de ti

Daniela Galhoz es una artista portuguesa residente en Madrid, aunque inició su trayectoria en el Reino Unido. Este verano ya pasó por nuestra PlayList Emergente para presentarnos uno de sus últimos sencillos, «Happier». Hoy regresa a una nuestra lista con «Partes de ti», una canción sobre el amor perdido y el reencuentro con nuestro yo interior. «Partes de ti» es el primer sencillo de Daniela en castellano.

Gris Futuro – Mirror-self

Gris Futuro es un dúo de synthwave procedente de Ciudad de México. Lo forman el mexicano Rogelio Serrano, también conocido como Equinoxious, y la cantante y dj lituana Egle Naujokaityte, que canta en varios idiomas, incluyendo español, inglés y lituano. Hace escasos días publicaron un disco titulado Nowadaze. Entre las canciones que se lanzaron como avance del disco está «Mirror-self», canción con la que cerramos nuestra PlayList Emergente de hoy.

<a href="https://grisfuturo.bandcamp.com/album/nowadaze-2">Nowadaze de Gris Futuro</a>

Escúchalos en la Playlist con las novedades de la sección Emergentes MZK