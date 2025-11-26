la playlist emergente de la semana

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir con nosotros las canciones de Lucho, Bernal, Carmesí, Lero, Esther Quiles, Seibiant y Ella Red.

Lucho – Glovo

Lucho es un músico valenciano afincado en Berlín desde hace ya bastantes años. El próximo 10 de diciembre presentará su nuevo álbum, Amor y Muerte, producido por Santi García. Como primer adelanto hace unas semanas salió «Glovo», una breve pero contundente canción rock cargada de ironía y mala baba que se presenta acompañada de un vídeo de animación obra del artista gráfico Víctor Descalzo.

Bernal – Dolores Marqués

Bernal es un grupo valenciano formado por Álvaro Martínez (guitarra, voz), Mickele Morra (batería), Carlos Martínez-Bernal (guitarra principal, voz) y Eduardo Nogués (bajo). El pasado mes de mayo les entrevistamos con motivo de su paso por Sesión Vermú. Hoy os presentamos en nuestra PlayList Emergente su nuevo sencillo, «Dolores Marqués», tercer adelanto de su nuevo álbum previsto para febrero de 2026.

Carmesí – Modo no molestar

Carmen Molina es la compositora, músico, y voz de Carmesí, un proyecto muy personal del que ya te hemos hablado en alguna ocasión en nuestra sección EmergentesMZK. Hace poco ha publicado su segundo disco, un trabajo del que unos días antes avanzó su último sencillo, «Modo no molestar», con la colaboración de Gabriel de la Rosa (Shinova). Una canción sobre la ruptura de una relación que no avanza y que nunca se atreve a ir más allá, quedando atrapados en la rutina.

Lero – Si hablaba de ti

Lero es un artista de un pueblo de Badajoz que hace seis años se trasladó a Madrid con sus canciones «feliztristes» y su mezcla de estilos. Hasta ahora ha publicado dos discos (Arena, 2021 y Planetas, 2023) y se encuentra preparando el tercero. Como tercer adelanto ha lanzado la canción «Si hablaba de ti», un tema emotivo y personal producido por Gianco que habla de lo que queda tras una ruptura.

Esther Quiles – Núvol

Esther Quiles es una cantante valenciana con una trayectoria independiente de más de cinco años cantando en castellano y valenciano. Hace algo más de unes publicó su último sencillo, «Núvol», un tema pop-rock intenso y emotivo que nace de una crisis personal y se convierte en una declaración de libertad. La canción simboliza la necesidad de romper con prejuicios, creencias heredadas y cadenas internas para poder ser uno mismo y volar libre.

Seibiant – Control

Seibiant es un grupo barcelonés de indie rock, post-punk y shoegaze de Barcelona. Su música presenta influencias de nombres como DIIV, Protomartyr o The Horrors. Actualmente se encuentran preparando su EP de debut, previsto para principios de 2026. Mientras tanto han ido publicando algunos sencillos, entre ellos este «Control» que muestra su faceta más oscura, con sintetizadores ochenteros y ecos a Nine Inch Nails.

Ella Red – Aphrodite

Ella Red es una prometedora artista de pop alternativo que consiguió un éxito viral con «I like you best» hace algo más de un año. Ahora presenta «Aphrodite», un himno visceral sobre la identidad y la percepción de uno mismo. Una canción que estará incluida en su álbum de debut, It’s Not Real, que previsiblemente saldrá en los primeros meses de 2026.

Escúchalos en la Playlist con las novedades de la sección Emergentes MZK