Ladytron avanzan su nuevo disco con ‘I Believe in You’

Ladytron continúan muy activos y dos años después del que fue su último disco, Time’s Arrow (2023) ya conocemos el primer adelanto del que será su sucesor.

La formación británica publica “I Believe in You”, un sencillo que conserva su esencia y marca el inicio de una nueva etapa. Un corte de disco vibrante y magnético, con aires muy 2000s que marca el camino de lo que nos espera.

Con más de dos décadas de trayectoria, los de Helen Marnie, Daniel Hunt y Mira Aroyo han sabido mantener su independencia creativa y su rechazo a fórmulas preestablecidas, explorando territorios propios sin ajustarse a modas.

El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Daniel Hunt que difumina los límites entre el ritual, el baile y la posesión, reforzando el imaginario inquietante y visionario de la banda.

Escucha ‘I Believe in You’ de Ladytron