Ladytron comparten nuevo single, ‘Kingdom Undersea’

Ladytron, una de las formaciones esenciales del electro-pop de las últimas dos décadas, anuncia su regreso con Paradises, octavo álbum de estudio que verá la luz el 20 de marzo de 2026 a través de Nettwerk.

Un lanzamiento que se presenta como el trabajo más orientado a la pista de baile del grupo desde Light & Magic, una obra expansiva de 16 canciones donde confluyen primitivismo tecnológico, soul espectral, disco ceremonial y un aura noir mediterránea. Producido por Daniel Hunt y mezclado por Jim Abbiss, el álbum nace de un proceso creativo rápido y lúdico desarrollado entre 2023 y 2025 en diversos lugares del mundo, y recupera la energía y libertad de sus inicios. En él, Ladytron sitúa en primer plano su vínculo con la música de club —proto-house, electro temprano, disco— para construir un nuevo capítulo en su imaginario, luminoso y urgente, que reafirma su condición de iconos del pop sintético contemporáneo.

Tras Time’s Arrow (2023) y celebrar el 20º aniversario de Witching Hour, llega un disco del que ya conocemos las canciones “I Believe in You” e “I See Red”. Su tecer adelanto es “Kingdom Undersea”, una pieza hipnótica que combina un funk mecánico con un riff de piano balearic y un inusual dúo vocal entre Helen Marnie y Daniel Hunt, envuelto en un coro espectral de voces Fairlight.

El lanzamiento llega acompañado de un vídeo inquietante filmado en una instalación de vídeo analógico creada originalmente para The KLF, con la banda acompañada por el percusionista Peter Kelly y el multiinstrumentista Andrew Hunt.

Escucha ‘Kingdom Undersea’ de Ladytron