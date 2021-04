Texas regresarán en mayo con ‘Hi’, nuevo disco

El pasado mes de diciembre Texas nos desvelaban una nueva canción, “Hi”, en la que volvían a colaborar con Wu-Tang Clan.

Sharleen se reunió con RZA en Glasgow el pasado año durante la filmación de un documental donde discutieron su ya clásica colaboración “Say What You Want“, que Texas presentó por primera vez con Method Man en los BRITS en 1998. Trabajar sobre una nueva canción fue puesto sobre la mesa, y Texas pronto envió una primera versión de “Hi” a LA donde Wu-Tang Clan se encargaron de salpimentarla con toda su magia.

Ahora llega un nuevo adelanto del que será su nuevo disco, de nombre Hi, previsto para el próximo 28 de mayo. Una canción llamada “Mr Haze”, tema luminoso, positivo y con un claro toque Motown (cuenta con un sample de Donna Summer).

Escucha “Mr Haze”