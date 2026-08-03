Las robertas

Las Robertas - All We Need Is Now (Spinda Records)

Las Robertas mantienen intacta su capacidad de fascinación. Disco a disco, el cuarteto costarricense levanta un universo sonoro en el que sus característicos mantras psicodélicos y nos invitan a suspender el tiempo y abstraernos de la realidad.

En All We Need Is Now desplazan el centro de gravedad sonoro hacia la década de los noventa. En sus referentes más obvios encontrarás buena parte de lo que ocurrió en Gran Bretaña los últimos años de los ochenta y primeros noventa. Un maridaje entre el rock alternativo pre indie, Madchester y el shoegaze que más que como mera influencia, aparecen como compañía de nueve cortes de lo más convincentes.

Una colección de canciones que privilegian la melodía sin renunciar a la turbidez. Las guitarras conservan la densidad y la reverberación de manual, pero el disco respira gracias a la presencia cada vez más protagonista del teclado, interlocutor de las voces de Mercedes y Felipe Oller. Pop que respira desde la niebla, que que desde “Everything I Wanted To Be” nos hacen viajar por sus guitarras saturadas y su teclado melancólico; una declaración de intenciones que ya contiene en miniatura el argumento completo del álbum.

Ahí tienen la brumosa “Shifting to Happiness”, el aire lisérgico de “Running free”, las melódicas y “Like a Flowe” y “Garden” y el contrapunto oscuro de “Chained Sadness” con una gran sección rítmica. Y así hasta “Live and Let Live”, que cierra con un estribillo que perdura como un mantra después de que termine el disco.

Un álbum que constata que Las Robertas no necesitan reinventarse, aún les sobran argumentos para mantenernos atentas a sus nuevos pasos.

Escucha Las Robertas – All We Need Is Now

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