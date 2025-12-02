Lenny Kravitz anuncia tres conciertos en España

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Lenny Kravitz regresará a España en el verano de 2026 con tres conciertos dentro de su gira Lenny Kravitz Live 2026: actuará el 27 de junio en Iberdrola Music (Madrid), el 29 de junio en Marbella dentro del Starlite Festival, y cerrará su paso por el país el 1 de julio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest.

Estas fechas prolongan el impulso de su triunfal Blue Electric Light Tour 2025, una gira que agotó localidades en Europa, Sudamérica, Australia y durante su residencia en Las Vegas, consolidando la llamada “Lennaissance”, el periodo de renovado éxito creativo y popular que vive el artista.

Tras publicar su celebrado álbum Blue Electric Light, considerado por la crítica como uno de sus mejores trabajos recientes, Kravitz continúa ampliando un legado que abarca más de treinta años, cuatro premios GRAMMY y 50 millones de discos vendidos.

Su reconocimiento se extiende más allá de la música —ha sido distinguido con una estrella en el Paseo de la Fama y con premios como el “Music Icon Award” o el “Fashion Icon Award”— y mantiene una intensa actividad como diseñador, escritor, embajador de marcas de lujo y actor.

Toma nota de las fechas de Lenny Kravitz

27 de junio en Iberdrola Music (Madrid) – entradas a la venta en enero

29 de junio Starlite Festival (Marbella) – entradas

1 de julio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest (Sevilla)