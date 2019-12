Libros: José Luis Zapatero – El tiempo en 50 canciones (Sílex)

El escritor y traductor José Luis Zapatero ha publicado recientemente un libro titulado El Tiempo en 50 Canciones (Sílex Ediciones, 2019). Una selección de canciones, cada una con su correspondiente texto, que hacen referencia de alguna forma al tiempo. Tiempo invertido, dedicado, perdido, pasado, por venir… Además lo hace partiendo de un interesante enfoque en el que el punto de partida, más que las canciones en sí, son las vivencias del propio autor. Asistimos así a un viaje por la música de la segunda mitad del siglo XX, al tiempo que somos testigos de algunos momentos especiales que Zapatero ha vivido en relación con una de sus grandes pasiones: la música.

De esa forma, vemos como el “American Pie” de Don McLean es la excusa para recordar a Buddy Holly, un concierto de Dylan nos lleva al “The times they are a-changin'”, la compra de un coche nuevo a los Beach Boys, y un robo en casa de un amigo a Burning. Son solo algunos ejemplos de una lista en la que aparecen prácticamente todos los grandes: Elvis, Beatles, Stones, Dylan, Who, Kinks, Doors, Janis Joplin, Clapton, Bowie, Lou Reed, AC/DC, Dire Straits, Police, Springsteen, Ramones, Alaska, Oasis… Sus canciones vuelven a la vida, y a nuestros recuerdos, a través de anécdotas y sucesos evocados por el autor.

Una narración ágil y adictiva nos lleva a repasar nuestras propias vivencias musicales y pensar en la música que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. La diferencia es que aquí siempre son canciones, como hemos mencionado, en cuyo título aparece la palabra “tiempo” en cualquier idioma. Canciones que se confunden con los eventos que han marcado la relación de Zapatero con la música para crear un conglomerado de fácil lectura, un viaje por el tiempo, el nuestro y el suyo, que resulta fascinante para los que escribimos nuestra historia, como parece que es el caso del autor, a golpe de canciones.

El prólogo de Jesús Ordovás es la guinda del pastel, además de una cuidada edición y un bonito diseño de portada, emulando un disco de vinilo, obra de la agencia creativa Marzo. El libro además incluye una playlist, accesible mediante un código QR, que permite escuchar las canciones protagonistas del texto, en Spotify o YouTube.

José Luis Zapatero nace en Madrid, es médico, escritor y traductor. Antes de El Tiempo en 50 Canciones ha publicado El rapto del tiempo (Esic, 2010), un original libro de relatos y curiosidades en torno al tiempo que dedicamos a esperar. Asimismo ha resultado ganador en varios concursos de relatos, alguno de los cuales ha sido publicado en antologías.

Desde que siendo apenas un niño entró en una tienda de discos y se compró uno de los Beatles (A Collection of Beatles Oldies, vinilo que aún conserva), su pasión por la música no ha hecho más que aumentar. Son muchos los intereses que llenan su tiempo. Pero por encima de todos —como telón de fondo o como protagonista—, la música marca el ritmo en su viaje vital.