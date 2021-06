Llega una versión reimaginada de la BSO de ‘She’s The One’ de Tom Petty

Estos últimos meses estamos asistiendo a la reivindicación y recuperación de el mejor disco de Tom Petty al margen de sus Heartbreakers. Se han editado los álbumes Wildflowers & All The Rest (Warner) y Findind Wildflowers (Alternate Versions) (Warner).

Para seguir rindiéndole homenaje y cuando se cumplen 25 años de la edición de la banda sonora de la película She’s The One (1996) se anuncia una versión remasterizada y reimaginada de dicha banda sonora. El nuevo disco lleva el título genérico de “Angel Dream” y se pondrá por primera vez a la venta este sábado dentro del Record Store Day, y en una edición limitada en vinilo de color azul. El 2 de julio se publicará la versión en CD y la edición digital.

La banda sonora original de She´s the one contenía varias canciones no incluidas en el disco “Wildflowers”, reeditado el año pasado. El ingeniero habitual de Tom Petty, Ryan Ulyate, ha remezclado el disco que realmente se puede considerar como un trabajo de Tom Petty & The Heartbreakers. Esta edición incluye cuatro canciones inéditas; “105 Degrees”, “One of Life’s Little Mysteries” (ambas compuestas por Petty), una versión del “13 Days” de John Cale y una adaptación extendida de “Supernatural Radio”.

El Heartbreaker Benmont Tench ha declarado recientemente: “She’s The One” fue en principio una gran manera de incluir algunas de las canciones que no llegaron a “Wildflowers”, pero la banda sonora tiene su propio encanto, y publicarla ahora en una forma reestructurada es un pequeño regalo. En aquel momento fue divertido trabajar en el estudio como banda para improvisar las pistas de la película en lugar de tocar con pistas preestablecidas y una partitura escrita. Y fue interesante intentar hacer versiones de canciones de otros para un disco, en lugar de aprender versiones sólo para los directos. Conseguimos una bonita versión de la canción de Beck y siempre me ha encantado la canción de Lucinda ‘Change the Locks’, así que estaba más que feliz de grabarla con nuestra banda. Ah, y este álbum tiene ‘Angel Dream’, una de las canciones más bonitas que Tom ha escrito”.

Escucha “Angel Dream (No. 2)” de Tom Petty and the Heartbreakers

Estas serán las canciones de ANGEL DREAM (SONGS AND MUSIC FROM THE MOTION PICTURE “SHE’S THE ONE”)

Angel Dream (No. 2)

Grew Up Fast

Change The Locks

Zero From Outer Space

Asshole

SIDE 2:

One of Life’s Little Mysteries

Walls (No. 3)

Thirteen Days

105 Degrees

Climb That Hill

Supernatural Radio (Extended Version)

French Disconnection

Foto Tom Petty: Robert Sebree