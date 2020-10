Escucha “Leave Virginia alone”, canción inédita de Tom Petty

Se estrena “Leave Virginia alone”, canción inédita de Tom Petty, un nuevo avance de la esperada reedición de Wildflowers que estará a la venta el 16 de octubre en diferentes formatos.

“Leave Virginia alone” es una canción inédita rescatada de las sesiones de grabación del disco “Wildflowers”, que no vio la luz en la edición original y que se desvela ahora como anticipo de la esperadísima reedición que se publicará el 16 de octubre. Petty compuso la canción en febrero de 1993, en los primeros compases de la evolución de “Wildflowers”. “Leave Virginia alone” es una de las diez canciones que se grabaron para el disco pero que no se publicaron en su momento. Petty las identificó con el nombre de “All the rest”.

Tom Petty publicó en 1994 su obra maestra “Wildflowers”. Un álbum co producido con Rick Rubin y Mike Campbell que cambió su vida creativa, como artista, colaborador y líder de una banda, mientras una profunda crisis personal transformaba las historias de sus canciones. Petty compuso más canciones de las que se podía publicar en aquella época, de hecho él y Campbell entregaron repertorio para un 2CD con 25 temas que tuvo que ser restringido por su compañía.

El proceso de resurrección de esa versión original de “Wildflowers” ha tenido un largo camino. Este era el proyecto en el que Petty estuvo trabajando meses antes de su fallecimiento.Su intención era publicar las 10 canciones que no se incluyeron en el disco, y que él llamaba All the rest.

Esta nueva y competa edición de “Wildflowers” verá finalmente la luz el 16 de octubre de este año gracias al compromiso de su familia, compañeros de banda y colaboradores que han ayudado a descubrir muchas gemas inéditas. La selección del repertorio ha sido realizada por su mujer Dana y sus hijas Adria y Annakim, junto con los Heartbreakers Mike Campbell?y?Benmont Tench. El disco ha sido producido por el ingeniero habitual de Tom Petty, Ryan Ulyate.

“Wildflowers & All The Rest” se publicará en diferentes formatos;

* “Wildflowers & All The Rest—Deluxe Edition”. Disponible en caja de 7LPs y caja de 4CDs. Contiene 54 canciones; ocho de ellas inéditas y 24 versiones inéditas

– Wildflowers, las 15 canciones del disco original

– All the rest, 10 canciones grabadas en las mismas sesiones. Cinco de ellas son inéditas

– Grabaciones caseras y maquetas. Quince canciones, tres de ellas inéditas.

– Wildflowers Live. Catorce canciones, doce de ellas son versiones en directo inéditas.

* “Wildflowers & All the rest”- Disponible en 2CD y 3LP.

– Wildflowers, las 15 canciones del disco original

– All the rest, 10 canciones grabadas en las mismas sesiones. Cinco de ellas son inéditas