Lo nuevo de U.S. Girls llega en marzo, escucha un adelanto

U.S. Girls ha lanzado una segunda canción del que será su próximo álbum, Heavy Light (continuación de In a Poem Unlimited) que se publicará el próximo 6 de marzo.

La canción “4 American Dollars” fue co-escrito por Meg Remy y Rich Morel y está acompañado por un video en tecnicolor dirigido por Emily Pelstring y Remy con VFX de Beyond Wonderland Films.

Heavy Light ha sido producido por Remy y fue grabado en vivo con 20 músicos de sesión, incluido el saxofonista de E Street Band, Jake Clemons. Remy trabajó con Basia Bulat y Rich Morel para desarrollar el núcleo del disco, un conjunto de canciones concebidas como un equilibrio entre la percusión orquestal (tan ricamente organizada por el percusionista Ed Squires) y la voz humana (dirigida por Kritty Uranowski).

Estas serán las canciones de Heavy Light, lo nuevo de U.S. Girls:

1. 4 American Dollars

2. Overtime

3. IOU

4. Advice To Teenage Self

5. State House (It’s A Man’s World)

6. Born To Lose

7. And Yet It Moves / Y Se Mueve

8. The Most Hurtful Thing

9. Denise, Don’t Wait

10. Woodstock ‘99

11. The Color Of Your Childhood Bedroom

12. The Quiver To The Bomb

13. Red Ford Radio

Así suena “4 American Dollars”: