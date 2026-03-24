U.S. Girls

U.S. Girls participa en una banda sonora

U.S. Girls, el proyecto liderado por Meg Remy, ya piensa más allá de su reciente Scratch It (2025) y ha publicado el nuevo single «You’ve Got Everything – But A Smile». La canción forma parte de la banda sonora de Dead Lover, comedia de terror surrealista dirigida por Grace Glowicki, que llega ahora a salas tras su paso por festivales como Sundance Film Festival o Toronto International Film Festival.

«Dead Lover» narra la historia de una solitaria sepulturera que recurre a métodos macabros para reanimar a su amante fallecido mediante experimentos científicos descabellados, con graves consecuencias y un amor inesperado. Un vals de marcada estética sintética con guiños al theremín, coescrito junto a Jack Lawrence.

Sobre la banda sonora comenta: «La directora Grace Glowicki y yo abordamos la banda sonora de Dead Lover trabajando principalmente con música ya existente… grabaciones de dominio público, fragmentos de mis discos duros polvorientos y composiciones de mis tres primeros álbumes caseros de baja fidelidad. Reunimos estos sonidos en pilas que llamamos ‘despojos’ y creamos la banda sonora a partir de ellos, alternando la línea temporal, añadiendo o quitando fragmentos hasta que nos pareció terminada. Incluso el tema principal, ‘You’ve Got Everything – But A Smile’, era una especie de despojo.

Era una canción incompleta que Jack Lawrence tenía guardada en su ordenador, que fue rescatada, pulida y utilizada. Con todo esto en mente, nos pareció intuitivo adoptar un enfoque de collage similar para este videoclip. En lugar de cortar un tráiler tradicional de la película, revisé todo el material grabado y edité los ‘despojos’ que no se usaron en el montaje final. Parafraseando a Kurt Schwitters, cuando todo se ha roto, pueden surgir cosas nuevas”. «Crear conexiones a partir de fragmentos, idealmente entre todo en este mundo. El collage nunca falla».

Escucha ‘You’ve Got Everything – But A Smile’ de U.S. Girls

U.S. Girls
24 de junio de 2025
U.S. Girls - Scratch It (4AD / Popstock!)
U.S. Girls
19 de junio de 2025
Escucha el último adelanto de lo nuevo de U.S. Girls
U.S. Girls
7 de mayo de 2025
U.S. Girls tendrán nuevo disco en junio
US Girls
28 de marzo de 2023
U.S. Girls – Bless This Mess (4AD / Popstock!)
U.S. Girls
23 de marzo de 2021
Escucha a U.S. Girls en manos de Buffetlibre
U.S. Girls
16 de julio de 2020
U.S. Girls – Heavy Light (4AD / Popstock!)
U.S. Girls
1 de julio de 2020
U.S. Girls comparten una remezcla de ‘Overtime’
U.S. Girls
11 de febrero de 2020
Lo nuevo de U.S. Girls llega en marzo, escucha un adelanto
Los Enemigos
24 de marzo de 2026
Los Enemigos tendrán nuevo disco en octubre, 'Canciones Chulas'
Casas y la Pistola
24 de marzo de 2026
Casas y La Pistola reinventan el mito de Cassandra en su nuevo sencillo
U.S. Girls
24 de marzo de 2026
U.S. Girls participa en una banda sonora
CA7RIEL & Paco Amoroso
24 de marzo de 2026
CA7RIEL & Paco Amoroso actuarán en Barcelona y Madrid
Cosmic Psychos
24 de marzo de 2026
Cosmic Psychos regresan a España con dos únicas fechas en abril
Igual Me Matas foto
24 de marzo de 2026
Presentamos a Igual Me Matas y estrenamos su nuevo vídeo
Biznaga
24 de marzo de 2026
Biznaga siguen en la carretera con ¡Ahora! y agotan entradas en dos fechas en Madrid
Muse
23 de marzo de 2026
Muse publicarán su décimo disco en junio
Fontaines D.C.
23 de marzo de 2026
Grian Chatten de Fontaines D.C. versiona 'Angel' de Massive Attack
Wings
23 de marzo de 2026
Wings: A Band on the Run. La Historia Oral de Ted Widmer (Libros Cúpula)
Vetusta Morla
23 de marzo de 2026
Vetusta Morla confirma las primeras fechas de su regreso
Fontán foto
23 de marzo de 2026
Fontán reeditan su debut en vinilo y se preparan para su gira de festivales
TIENDA