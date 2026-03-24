U.S. Girls participa en una banda sonora

U.S. Girls, el proyecto liderado por Meg Remy, ya piensa más allá de su reciente Scratch It (2025) y ha publicado el nuevo single «You’ve Got Everything – But A Smile». La canción forma parte de la banda sonora de Dead Lover, comedia de terror surrealista dirigida por Grace Glowicki, que llega ahora a salas tras su paso por festivales como Sundance Film Festival o Toronto International Film Festival.

«Dead Lover» narra la historia de una solitaria sepulturera que recurre a métodos macabros para reanimar a su amante fallecido mediante experimentos científicos descabellados, con graves consecuencias y un amor inesperado. Un vals de marcada estética sintética con guiños al theremín, coescrito junto a Jack Lawrence.

Sobre la banda sonora comenta: «La directora Grace Glowicki y yo abordamos la banda sonora de Dead Lover trabajando principalmente con música ya existente… grabaciones de dominio público, fragmentos de mis discos duros polvorientos y composiciones de mis tres primeros álbumes caseros de baja fidelidad. Reunimos estos sonidos en pilas que llamamos ‘despojos’ y creamos la banda sonora a partir de ellos, alternando la línea temporal, añadiendo o quitando fragmentos hasta que nos pareció terminada. Incluso el tema principal, ‘You’ve Got Everything – But A Smile’, era una especie de despojo.

Era una canción incompleta que Jack Lawrence tenía guardada en su ordenador, que fue rescatada, pulida y utilizada. Con todo esto en mente, nos pareció intuitivo adoptar un enfoque de collage similar para este videoclip. En lugar de cortar un tráiler tradicional de la película, revisé todo el material grabado y edité los ‘despojos’ que no se usaron en el montaje final. Parafraseando a Kurt Schwitters, cuando todo se ha roto, pueden surgir cosas nuevas”. «Crear conexiones a partir de fragmentos, idealmente entre todo en este mundo. El collage nunca falla».

Escucha ‘You’ve Got Everything – But A Smile’ de U.S. Girls