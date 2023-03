U.S. Girls – Bless This Mess (4AD / Popstock!)

En el tiempo de pandemia – y su consecuente encierro – tuvo como consecuencia muchos cambios en la vida de Meg Remy, aunque el principal fue su embarazo. Durante el proceso de grabación de su último disco dio a luz a gemelos, algo que no impidió que antes del parto se implicara hasta el último momento en el proceso de trabajo. En portada de esta obra maestra titulada Bless This Mess (4AD, 2023) aparece retratada mirando a un punto indefinido del objetivo y posando su mano izquierda en su barriga. El preludio de una nueva vida.

U.S. Girls ha pasado por diferentes etapas creativas: de arrimar las ascuas por los pasajes rock DIY grabando en sellos muy pequeños, hasta ir derivando a la mezcla de estilos diversos siempre desde una óptica muy personal ya en una disquera con solera como 4AD como han sido los últimos discos.

En este trabajo nos hallamos ante una compositora que se sabe poseedora de una habilidad envidiable para crear el que es su cancionero pop más admirable hasta la fecha, el más versátil y sentido. Canciones que se amoldan como un guante a los diferentes géneros musicales a los que se acerca sin pudor. Los mimbres son claros, pero la facilidad para crear algo parecido a lo atemporal es envidiable.

Los sintetizadores ochenteros a lo Steely Dann envuelven la preciosa melodía de “Only Daedalus” (en la que colabora en la escritura Max Turnbull aka Slim Twig) y en la que juega con la simbología griega a través del juego de voces que es una suerte de coro heleno. Otra de los colaboraciones que aparecen acreditadas son las del colectivo Badge Époque Ensemble y Basia Bulat en “Just Space For Light”, una canción que fusiona jazz, funk, y texturas barrocas, mientras Remy recuerda mucho cantando a Kylie Minogue.

Los sonidos juguetones de “Screen Face” (junto a la voz de Michael Rault) parecen salidos de un videojuego, y la letra narra algunas instantáneas de soledad debido al encierro preventivo por el Covid-19 (“…your face on my screen, my face on your screen/ your phone is dying and i’m dying too/ dying to touch you, dying to be in the same room/ you’re the one who waited so long to call/ you coulda hit me up before the world flipped/ then maybe right now we wouldn’t be simulatin’ it.”). Una genialidad a la altura de muy pocas artistas. El riff a lo Hendrix que abre “Futures Bet” se va bifurcando hacia una especie de electro-góspel con una narración que abraza el optimismo en tiempos oscuros (“The only thing that true’s Is breathing in breathing out/ When nothing is wrong Everything is fine This is just life, this is just life”), y claramente -huelga decirlo- inspirado en el nacimiento de sus retoños. Los sonidos disco asoman en “So Typically Now” con ecos a la Britney Spears de sus hits rompepistas, y llegamos al ecuador del disco con otra maravilla, “Bless This Mess”, con una Remy entonando versos sobre la necesidad de ayudarnos y cuidarnos entre todas. Una balada con un mensaje que hace reencontrarnos con la utopía y mirarla sin sarcasmo.

La música funky y el disco se funden en “Tux (Your Body Fills Me, Boo)” con claras resonancias a Shalamar o Earth, Wind And Fire, y en la que se nos describe una historia desde la perspectiva de un traje poco usado y que anhela encontrar otro cuerpo. En “R.I.P. Roy G. BIV” colabora Marker Starling, y es una delicia que empieza con la voz autotuneada del propio Starling modelando un espacio de psicodelia de belleza lisérgica que da paso al dream pop maximalista de “St. James Way” con nuestra mujer forzando su registro vocal al máximo, mientras que finaliza este viaje alucinante con “Pump” (acompañada a las voces por Alanna Stuart), otra virguería retrofunk con aires a la mejor Diana Ross ochentera soñada por Jimmy Jam & Terry Lewis. Lo dicho, un disco MARAVILLOSO.

Escucha U.S. Girls – Bless This Mess