Lola Young está de vuelta con ‘One Thing’

Lola Young fue una de las sensaciones del pasado 2024 gracias a un disco como This Wasn’t Meant For You Anyway (Island / Universal) con el que se coló en nuestras listas de mejores canciones (gracias a ese pelotazo llamado «Messy») y claro, en álbumes del año.

La cantante británica acaba de presentar su nuevo sencillo, «One Thing», de la que dice: «Es una canción que a primera escucha suena como si estuviera hablando de una cosa. Sexo. Y lo es, por supuesto. Sin embargo, el sexo en sí mismo nunca se trata de una sola cosa».

Acompañada de un video musical dirigido por Dave Meyers (Little Simz, SZA, Sabrina Carpenter), da vida al humor irónico de Lola en la pantalla.«Quería hacer una canción y un video musical», dice Lola, «que invite a la reflexión y destaque que el sexo es algo divertido y ligero, no siempre significativo, además de mostrar cómo se pueden invertir los roles de género».

Construida en torno a diferentes escenarios: una primera cita, una sala solo para chicas, permanecer en un ring de boxeo con ex amantes y Lola besándose consigo misma por si acaso.

Escucha ‘One Thing’ de Lola Young