Lola Young versiona «Close To Me» de The Cure

Lola Young fue una de las sensaciones del pasado 2024 gracias a un disco como This Wasn’t Meant For You Anyway (Island / Universal) con el que se coló en nuestras listas de mejores canciones (gracias a ese pelotazo llamado «Messy») y claro, en álbumes del año.

La cantante briánica pasó hace unos días por los estudios de la emisora australiana Triple J donde aparte de interpretar su gran hit, realizó una interesante versión del «Close to Me» de The Cure. Un tema perteneciente a The Head On The Door (1985) que será reeditado en picture disc el próximo Record Store Day a propósito de su 40 aniversario.

La interpretación de la cantante l aporta una nueva profundidad emocional a esa marciana canción de pop alternativo de 1985.

Escucha ‘Close To Me’ de Lola Young