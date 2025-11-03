Lola Young – I’m Only F**king Myself (Universal)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El pasado 30 de septiembre Lola Young acudió a sus redes sociales para anunciar que se retiraba de los escenarios por un tiempo indefinido, porque necesitaba encontrar su espacio para reponerse emocional y físicamente de su maltrecha salud, que tras un desmayo mientras actuaba en Nueva York había empeorado. Un mensaje rotulado sobre una plantilla en negro en Instagram que, por un lado, consiguó que sus fans reaccionaran con mensajes de apoyo incondicional, mientras que por otra parte, era una claro mensaje al mundo exterior de que algo no estaba funcionando como es debido en la cabeza de esta joven estrella en ciernes.

La fama de Lola Emily Mary Young podríamos decir que la ha sobrepasado. El esquema se repite: tras ganar concursos televisivos de jóvenes talentos, llegaron los cazatalentos, que como es sabido por todos, huelen la presa a kilómetros. Una multinacional la ficha para su primer larga duración My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023), y su gran ascenso a los charts fue gracias a su estupendo tema “Messy” incluido en su segundo trabajo This Wasn’t Meant for You Anyway (2024). El tema aborda las contradicciones con las que tiene que lidiar en su cabeza, de cómo sentirse realmente una misma sin ser constantemente validada por la mirada ajena. La fama le llegó a través de la viralización por redes del tema, y por su aparición en todo festival o programa de televisión que se preciara a tenerla como cabeza de cartel. Hasta que su cabeza hizo ¡bum!.

A la espera de noticias de su estado de salud, en este provechoso I’m Only F**king Myself (Universal, 2025) la británica de nuevo vuelve a mostrarse de forma descarnada en unas canciones que tiran de la nostalgia noventera, pero llevadas a su terreno gracias a una voz poderosa y una producción afinada.

Los medios tiempos atrapan aunque se decante por un pop emo bastante de manual como en el caso de “F**K EVERYONE” en donde resuenan los ecos de Icona Pop. Pero el listón sube a base de temazos como “One Thing” y la espléndida “D£ALER” de la cual dijo maravillas Elton John en su programa “Rocket Hour” de la emisora Apple Music 1. Un tema en donde narra sus anhelos por dejarlo todo y marcharse con sus drogas a donde nadie la eche de menos. La balada “SPIDERS” es una súplica a un amante para que no la haga sentir una persona incompleta, y lo grita con furia estremecedora, mientras que “Post Sex Clarity” combina las posibilidades emocionales de su voz junto a un entramado rítmico que se asemeja a los subidones graduales de intensidad de Alanis Morissette. El piano y una base funky dedoso la acompaña en “SAD SOB STORY! :)” y, de nuevo, su voz articula un discurso de frustraciones con versos como “You can keep your sad sob story, cause I won’t read it anyway” que, ahora más que nunca, se percibe como un grito de desesperación y de agravio.

Escucha Lola Young – I’m Only F**king Myself

Pásate a la oferta de Amazon Music Unlimited en Muzikalia.