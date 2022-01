Los británicos Mamas Gun adelantan su próximo álbum con dos sencillos

La banda de soul británica Mamas Gun publicará su nuevo álbum, Cure The Jones, el próximo 1 de abril. Entre los temas que incluirá el nuevo disco estarán dos temas que forman parte de un doble sencillo que publicaron hace unos días: “Party for one” y “Looking for Moses”. El nuevo disco promete ser una reflexión sobre el mundo contemporáneo a través del soul.

De momento podemos escuchar estas dos interesantes piezas de adelanto. “Party For One” suena a clásico contemporáneo del soul, con su línea de bajo, los evocadores arreglos y su aroma psicodélico. En palabras de Andy Platts, esta canción refleja su gusto por la soledad y la necesidad de tener un espacio propio para la reflexión y la creación.

Por su parte, “Looking for Moses” fue escrita el día en que falleció Bill Withers, convirtiéndose así en una especie de homenaje al gran soulman. De nuevo un tema con sabor a clásico. Andy cuenta que fue la primera canción que escribió para el nuevo álbum, y que nació como reacción a la avalancha de malas noticias y la necesidad de mantener la esperanza.

Mamas Gun se consolidaron como uno de los referentes del género en todo el mundo con su anterior álbum, Golden Days. Ahora con Cure The Jones aseguran haber creado su mejor trabajo, un disco sofisticado que presenta una versión alegre de la vida actual, inspirado en las cosas bonitas de la existencia a la vez que hace frente con entereza a los contratiempos de todo tipo, pequeños y grandes, que sufrimos en estos días. El disco ha sido escrito y producido durante el confinamiento por el líder de Mamas Gun, Andy Platts, que contó con los pasajes rítmicos adicionales del batería Chris Boot. Cure The Jones se grabó directamente en un magnetófono con una variedad de equipos analógicos en el estudio casero de Platts en tan solo tres días. Un periodo de tiempo del que surgió una energía conmovedora tras el reencuentro de la banda, energía que aseguran ha quedado plasmada en este nuevo disco que esperamos con ganas.

