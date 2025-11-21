Nuevo sencillo de Mamas Gun

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La banda británica de soul Mamas Gun es noticia estos días por su mayor gira por el Reino Unido hasta la fecha, y también por el lanzamiento de un nuevo sencillo. Su nueva canción se titula «Food for the flames», fue grabada directamente en cinta analógica y les muestra en su faceta más soul. Escrita en colaboración por el guitarrista Terry Lewis —uno de los miembros más veteranos de la banda— y el vocalista Andy Platts, se trata de una canción conmovedora y reflexiva que explora el esfuerzo constante necesario para mantener viva cualquier relación. Utilizando el fuego como metáfora central, la letra de la canción captura cómo el amor —como las llamas— requiere cuidado, atención y combustible para seguir ardiendo con fuerza. Una celebración de la vulnerabilidad y un recordatorio de que el amor no es estático sino algo que debemos nutrir y cuidar continuamente.

Probada en directo durante la extensa gira mundial de la banda en los últimos dos años, la canción ya se ha convertido en una de las favoritas del público. «Supimos en cuanto oímos esta canción que era especial», dice el bajista Cameron Dawson. «Había una emoción palpable en el ambiente, de esas que ponen la piel de gallina».

Hablando de directos, Mamas Gun también ha confirmado esta semana las primeras fechas de una extensa gira que les llevará por toda Europa, Estados Unidos y Asia. De momento se conocen las que tendrán lugar en el Reino Unido, que son las siguientes:

6 de marzo – Norwich Arts Centre- Norwich

7 de marzo – The Louisiana- Bristol

8 de marzo – Hare &amp; Hounds – Birmingham

13 de marzo – Academy 3 – Manchester

14 de marzo – King Tut’s – Glasgow

15 de marzo – Pilgrim- Newcastle

26 de marzo – Marine Theatre- Lyme Regis

27 de marzo – Electric Ballroom- London

16 de abril – Brundell Social Club – Leeds

17 de abril – Hanger 34- Liverpool

18 de abril – St Mary’s Church- Shrewsbury

Y no nos hemos olvidado de la canción, aquí tienes «Food for the flames», lo nuevo de Mamas Gun.