Los californianos Scowl regresan a nuestros escenarios

Si estuviste en su primera visita a nuestro país, sabes de lo que hablamos. Scowl, una de las bandas más incendiarias de la nueva ola hardcore, vuelven con tres paradas por aquí, gracias a Primavera Tours.

Desde Santa Cruz, California, Scowl han tomado la escena hardcore/punk por la garganta con ritmos demoledores y un toque melódico que los hace únicos en estos momentos. How Flowers Grow (Flatspot Records 2021) los puso en el radar de todos los que están pendientes del punk acelerado y el hardcore, hasta llegar al último E.P, ya grabado con su nueva discográfica; Dead Oceans. En B.A.B.E nos encontramos a la siempre carismática Kat Moss al frente y su inconfundible voz, pero con un sonido mucho más refinado y con toques de oscuridad, sin renunciar a la brutalidad sonora de siempre.

Scowl ha anunciado un nuevo álbum, Are We All Angels, para el 4 de abril. Producido por Will Yip (Turnstile, Title Fight, Mannequin Pussy, etc.), que trabajó en su reciente EP Psychic Dance Routine, encuentra a la banda canalizando su habitual fuerza a través de una versión más expansiva de sí mismos. El álbum fue mezclado por Rich Costey (Fiona Apple, My Chemical Romance, Vampire Weekend, etc.).

Ya lo dijimos desde el principio, Scowl estaban llamados a ser una de las bandas claves de la escena actual y no nos equivocamos.

Las fechas de Scowl son estas

Sábado 17 de mayo – Bilbao (Stage Live)

Martes 20 de mayo – Madrid (Sala Mon)

Miércoles 21 de mayo – Barcelona (La (2) de Apolo)

Entradas aquí.