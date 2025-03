Este mes la azotea sonora de Talk to Him dedica su episodio a la figura del productor y músico Steve Albini. El año pasado nos dejaba repentinamente por culpa de un infarto agudo de miocardio. Fue encontrado, como no podía ser de otra manera, en su propio estudio de Chicago rodeado de sus inseparables trastos de producción e instrumentos.

Him realiza un repaso exhaustivo por sus dos facetas, tanto la musical como la que ocupa su extensísimo trabajo como productor. Nos detendremos a comentar sus inicios con Big Black, la consolidación hasta nuestros días de su proyecto Shellac y su no tan conocida e interesantísima carrera con Rapeman. En cuanto a las producciones, contaremos las anécdotas que rodearon la grabación de discos tan icónicos como Surfer Rosa de Pixies o In Utero de Nirvana hasta llegar a sus conexiones en estudio con grupos españoles.

Escucha Talk To Him: Steve Albini, El Genio Incómodo